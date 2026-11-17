Скрипачка стала приглашенной исполнительницей в международном музыкальном проекте Chris Redding
Украинская скрипачка и заслуженная артистка Украины Assia Ahhatt стала участницей международного музыкального проекта, претендующего на одну из самых известных музыкальных наград мира - Grammy 2027.
Wave RBC.UA сообщает, что артистка присоединилась к работе над альбомом Chris Redding Unspoken Psalms, попавшему в список номинантов в категории Best New Age, Ambient, или Chant Album.
Assia Ahhatt пригласили исполнить скрипичную партию для композиции The Power. Ее соло стало одним из элементов музыкальной композиции, представленной в рамках номинированной пластинки.
Для украинской музыки это уже не первый опыт сотрудничества с международными проектами, получающими признание Американской академии звукозаписи. Помимо творческой работы, Assia Ahhatt также является членом Recording Academy.
По словам артистки, она с радостью приняла приглашение Chris Redding, ведь ее заинтересовала концепция альбома. Его автор посвятил пластинку теме поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
"Очень счастлива быть частью этого проекта! Мне понравилась идея альбома, ведь Chris Redding посвятил его теме поддержки людей в трудных ситуациях. Горжусь нашей совместной работой и от всей души желаю нам победы", - поделилась Assia Ahhatt.
В то же время, скрипачка готовит музыкальную премьеру для украинских слушателей. Вскоре она представит украиноязычную версию одного из своих самых известных хитов.
Какую именно композицию артистка переосмыслила и когда состоится релиз, пока не сообщается.