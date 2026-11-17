Украинская скрипачка и заслуженная артистка Украины Assia Ahhatt стала участницей международного музыкального проекта, претендующего на одну из самых известных музыкальных наград мира - Grammy 2027.

Wave RBC.UA сообщает, что артистка присоединилась к работе над альбомом Chris Redding Unspoken Psalms, попавшему в список номинантов в категории Best New Age, Ambient, или Chant Album.

Какую композицию исполнила артистка

Assia Ahhatt пригласили исполнить скрипичную партию для композиции The Power. Ее соло стало одним из элементов музыкальной композиции, представленной в рамках номинированной пластинки.

Для украинской музыки это уже не первый опыт сотрудничества с международными проектами, получающими признание Американской академии звукозаписи. Помимо творческой работы, Assia Ahhatt также является членом Recording Academy.

По словам артистки, она с радостью приняла приглашение Chris Redding, ведь ее заинтересовала концепция альбома. Его автор посвятил пластинку теме поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Очень счастлива быть частью этого проекта! Мне понравилась идея альбома, ведь Chris Redding посвятил его теме поддержки людей в трудных ситуациях. Горжусь нашей совместной работой и от всей души желаю нам победы", - поделилась Assia Ahhatt.

Assia Ahhatt (фото предоставлено артисткой)

Assia Ahhatt готовит премьеру

В то же время, скрипачка готовит музыкальную премьеру для украинских слушателей. Вскоре она представит украиноязычную версию одного из своих самых известных хитов.

Какую именно композицию артистка переосмыслила и когда состоится релиз, пока не сообщается.