Українська скрипалька та заслужена артистка України Assia Ahhatt стала учасницею міжнародного музичного проєкту, який претендує на одну з найвідоміших музичних нагород світу - Grammy 2027.

Wave RBC.UA повідомляє, що артистка долучилася до роботи над альбомом Chris Redding Unspoken Psalms, що потрапив до списку номінантів у категорії Best New Age, Ambient, or Chant Album.

Яку композицію виконала артистка

Assia Ahhatt запросили виконати скрипкову партію для композиції The Power. Її соло стало одним з елементів музичної композиції, представленої в межах номінованої платівки.

Для української музикантки це вже не перший досвід співпраці з міжнародними проєктами, які отримують визнання Американської академії звукозапису. Крім творчої роботи, Assia Ahhatt також є членкинею Recording Academy.

За словами артистки, вона з радістю прийняла запрошення Chris Redding, адже її зацікавила концепція альбому. Його автор присвятив платівку темі підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Дуже щаслива бути частиною цього проєкту! Мені сподобалася ідея альбому, адже Chris Redding присвятив його темі підтримки людей у важких ситуаціях. Пишаюся нашою спільною роботою та від щирого серця бажаю нам перемоги", - поділилася Assia Ahhatt.

Assia Ahhatt (фото надано артисткою)

Assia Ahhatt готує прем'єру

Водночас скрипалька готує музичну прем'єру для українських слухачів. Незабаром вона представить україномовну версію одного зі своїх найвідоміших хітів.

Яку саме композицію артистка переосмислила та коли відбудеться реліз, поки не повідомляється.