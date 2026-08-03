Украинская актриса рассказала о борьбе с тяжелым диагнозом: "Не могла качественно работать"

Украинская актриса и стендаперка Катя Олос откровенно высказалась о борьбе с аутоиммунным заболеванием.

По словам артистки, у нее больше нет аутоиммунного заболевания, которое ранее существенно влияло на ее жизнь.

"Во-первых, это уже в прошлом. Я полностью поправилась, у меня даже антител уже нет", - рассказала Екатерина.

После установки диагноза артистка решила полностью пересмотреть свой образ жизни.

Олос перешла на растительное питание, отказавшись от мяса, рыбы, молочных продуктов, глютена, сои и жареной пищи.

В то же время она подчеркнула, что не воспринимает это как строгие ограничения, а как сознательный выбор, положительно повлиявший не только на физическое, но и на эмоциональное самочувствие.

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Когда у меня обнаружили аутоиммунное заболевание, именно это послужило толчком полностью изменить свой рацион. И я действительно почувствовала, насколько питание влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние", - отметила артистка.

Также она почти полностью отказалась от сладкого, заменив его фруктами и финиками.

В то же время, Катя отметила, что сейчас, когда уже здорова, иногда может позволить себе определенные послабления.

Кроме перемен в питании, стендаперша пересмотрела и отношение к работе и отдыху.

"Я перестала париться из-за того, что куда-то опаздываю или еще что-то", - сказала она, добавив, что стала больше отдыхать и работать со своим психологическим состоянием.

Артистка рассказала, что сознательно отказалась от гормональной терапии.

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Я себе сразу сказала, что гормональную терапию я делать не буду. Лично я считаю ее ерундой (но это только мое мнение!)", - отметила Олос.

В то же время звезда подчеркнула, что это ее личный опыт и убеждение.

По словам актрисы, она верит в способность организма восстанавливаться при правильной поддержке.

Напоследок Олос сравнила отношение к питанию с заправкой автомобиля.

"Для меня еда - это как бензин. Если ты заправляешь машину хорошим бензином, она хорошо едет. Если заправляешь ее очень плохим, разбавленным с водой и всевозможными примесями - то она соответственно так и будет ехать", - подытожила она.