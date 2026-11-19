Соучредитель легендарной группы ABBA Бьорн Ульвеус сделал многомиллионное пожертвование в поддержку Украины. Деньги будут направлены на приобретение генераторов для детских садов, школ и больниц, чтобы обеспечить их электроэнергией и теплом зимой.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Dagens industri .

Почему Бьорн Ульвеус решил помочь Украине

Музыкант поддержал кампанию #KeepUkraineWarm, в рамках которой уже удалось собрать более 37 миллионов шведских крон.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и за безопасность других европейских государств.

"Украина борется за нас. Мы знаем, что Путин охотно захватил бы страны Балтии, и поэтому я считаю, что мы должны поддерживать Украину гораздо больше с самого начала", - заявил он.

Толчком к пожертвованию стала встреча с посолкой Украины в Швеции Светланой Залищук. Она пояснила, что обеспечение гражданской инфраструктуры является одним из главных приоритетов в преддверии зимы.

Собранные средства используют для закупки генераторов, в частности для детских садов, школ и детских больниц.

Бьорн Ульвеус поддержал Украину (фото: facebook.com/EmbassyofUkraineinSweden)

Что известно о Бьорне Ульвеусе

Шведский музыкант, певец, автор песен и продюсер приобрел мировую известность как один из основателей и гитарист группы ABBA.

Он родился 25 апреля 1945 года в городе Гетеборг, Швеция. В 1966 году познакомился с Бенни Андерссоном, с которым со временем создал творческий дуэт. Вместе они написали немало песен, ставших международными хитами. Среди таких - Waterloo, Mamma Mia, Money, Money, Money и другие.

В 1972 году Ульвеус вместе с Андерссоном, Агнетой Фельтскуг и Анни-Фрид Лингстад основал ABBA. Группа получила мировое признание после победы на Евровидении в 1974 году с песней Waterloo.

После завершения активной деятельности ABBA Ульвеус продолжил сотрудничество с Андерссоном. Вместе они создали мюзиклы Chess, Kristina från Duvemåla и Mamma Mia!, последний из которых стал международным театральным хитом и получил киноверсии.

К слову, артист не впервые поддерживает Украину. В апреле 2022 года он выступил с речью на благотворительном концерте Hela Sverige Skramlar в Стокгольме, в ходе которого собирали средства для помощи украинцам. Также он записывал обращения для UNITED24 и призывал международное сообщество помогать.