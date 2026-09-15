"Это моя мама". Маколей Калкин трогательно почтил Кэтрин О'Хару на "Эмми-2026"

Церемония вручения премии "Эмми-2026" завершилась трогательным моментом, посвященным актерам и деятелям индустрии, которые умерли за последний год. Маколей Калкин трогательно почтил память своей экранной мамы Кэтрин О'Хары.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал Television Academy.

Маколей Калкин посвятил речь Кэтрин О'Хары

Актер вышел на сцену вместе с Энни Мерфи и Дэном Леви, также игравшими экранных детей звезды в "Шиттс Крик".

"Мы помним ее как забывчивую маму. Но я никогда не забуду ее", - сказал Калкин.

Он назвал О'Хару теплым, смешным и заботливым человеком, а также отметил, что самое первое слово, которое приходит ему в голову, когда он вспоминает коллегу - мама.

"Она была моей мамой. Она была нашей мамой, а значит мамой для всех", - сказал актер.

Кэтрин О'Хару почтили на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Калкин также обратился к зрителям с призывом позвонить своим матерям.

"Кстати, позвоните своей маме сегодня вечером, действительно", - сказал он.

О'Хара была особым человеком для Калкина. Через много лет после завершения работы над "Сам дома" она была рядом.

"Как хорошая мама она всегда приходила, когда я ее просил, потому что такова была Кэтрин. Именно это она делала - она приходила. И это лучшее, что мы можем сделать для нее сегодня вечером", - отметил он.



Что известно о Кэтрин О'Харе

Кэтрин О'Хара умерла в январе 2026 года в 71 год. Актриса была известна благодаря роли Кейт Маккалистер в "Сам дома". Новую волну популярности она получила благодаря сериалу "Шиттс Крик", в котором сыграла Мойру Роуз.

Кроме этого, она снималась в канадском юмористическом шоу SCTV, фильме "Битлджус", сериалах "Последние из нас", "Киностудия" и "Серия неудачных событий".