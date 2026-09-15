"Це моя мама". Маколей Калкін зворушливо вшанував Кетрін О'Гару на "Еммі-2026"

Церемонія вручення премії “Еммі-2026” завершилася зворушливим моментом, присвяченим акторам і діячам індустрії, які померли за останній рік. Маколей Калкін зворушливо вшанував пам'ять своєї екранної мами Кетрін О'Гари.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на YouTube-канал Television Academy.

Маколей Калкін присвятив промову Кетрін О'Гарі

Актор вийшов на сцену разом з Енні Мерфі та Деном Леві, які також грали екранних дітей зірки у "Шіттс Крік".

"Ми пам'ятаємо її як забудькувату маму. Але я ніколи не забуду її", - сказав Калкін.

Він назвав О'Гару теплою, смішною та турботливою людиною, а також зазначив, що найперше слово, яке спадає йому на думку, коли він згадує колегу - мама.

"Вона була моєю мамою. Вона була нашою мамою, а отже, мамою для всіх", - промовив актор.

Кетрін О'Гару вшанували на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

Калкін також звернувся до глядачів із закликом зателефонувати своїм матерям.

"До речі, зателефонуйте своїй мамі сьогодні ввечері, справді", - сказав він.

О'Гара була особливою людиною для Калкіна. На через багато років після завершення роботи над "Сам удома" вона була поруч.

"Як хороша мама вона завжди приходила, коли я її просив, тому що такою була Кетрін. Саме це вона робила - вона приходила. І це найкраще, що ми можемо зробити для неї сьогодні ввечері", - зазначив він.



Що відомо про Кетрін О'Гару

Кетрін О'Гара померла у січні 2026 року у 71 рік. Акторка була відома завдяки ролі Кейт Маккалістер у "Сам удома". Нову хвилю популярності вона отримала завдяки серіалу "Шіттс Крік", у якому зіграла Мойру Роуз.

Крім цього, вона знімалася в канадському гумористичному шоу SCTV, фільмі "Бітлджус", серіалах "Останні з нас", "Кіностудія" та "Серія невдалих подій".