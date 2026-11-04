"Это только начало": Дуа Липа отметила годовщину своего косметического бренда

Британская певица Дуа Липа отметила первую годовщину бренда ухода за косметикой DUA, который создала вместе с Augustinus Bader Science. Артистка вспомнила путь от первоначальной идеи до запуска и встреч с покупателями в разных городах.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Как Дуа Липа поздравила свой бренд

Артистка опубликовала совместное сообщение со страницей DUA by AB и поздравила бренд с первым днем рождения.

В публикации она упомянула запуск в прошлом году, а также pop-up события в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Отдельно Липа отметила встречи с людьми, которым полюбилась линейка из трех средств.

"Я очень горжусь тем, как далеко он уже продвинулся, и это только начало", – написала певица.

На одном из кадров Липа появляется в черном топе с открытыми плечами.

Лаконичный костюм она дополнила массивным цепным колье и часами золотистого оттенка.

Что известно о бренде DUA

Линейку представили в ноябре 2025 года. Ее концепция - простая рутина ухода за кожей с трех шагов.

В ассортимент вошли: