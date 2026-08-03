"Это была самая большая трагедия": Екатерина Олос - о неудачном кастинге в "Женский Квартал"

Украинская актриса и стендаперка Катя Олос призналась, что сейчас рада тому, что в 19 лет не прошла кастинг в "Женский Квартал".

По словам Екатерины, в юности она рассматривала участие в проекте как скорый путь к актерской карьере.

Тогда неудачный кастинг стал для нее серьезным разочарованием.

"Именно такие мысли были у меня в 19 лет. Тогда я жила с ощущением, что, значит, мечты не сбываются, что в жизни все не так легко", - вспомнила Олос.

В то же время со временем актриса поняла, что неудача может привести человека к лучшему результату.

По ее словам, важной для нее стала фраза: "Все, что должно быть твоим, будет твоим".

"Когда ты загадываешь мечту, ты никогда не знаешь, какой путь к ней будет", - отметила артистка.

Сейчас Екатерина не сожалеет, что не стала частью "Женского Квартала".

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Поэтому сейчас я абсолютно счастлива и рада, что не стала частью "Женского Квартала", - призналась стендаперка.

Олос также рассказала, что знает нескольких актрис из проекта, мечтавших сниматься в кино, однако так и не получили желаемых ролей.

Сама Екатерина всегда стремилась работать именно в кино и сериалах, а не только в формате юмористических скетчей.

"Не о скетчах, а именно о том формате, в котором сейчас и снимаюсь. Поэтому я, наоборот, очень счастлива, что все произошло именно так", - объяснила актриса.

По словам Олос, эта история стала для нее важным напоминанием о том, что неудача не всегда означает утрату возможности.

Теперь, когда в ее жизни что-то не выходит, артистка вспоминает неудачный кастинг и старается не торопиться с выводами.

"Когда сейчас у меня что-то не выходит и хочется подумать: "Блин, а если бы тогда получилось, это бы точно меня куда-то привело", - я вспоминаю эту ситуацию и говорю себе: "Кать, ну видишь, как тогда получилось. Тогда для тебя это была самая большая трагедия в мире, а сейчас ты максимально счастлива, что все произошло именно так и что ты не оказалась там", - подытожила Олос.

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)