Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет

Украинская певица Злата Огневич поделилась своими привычками, которые помогают ей поддерживать физическую форму и заботиться о внешности. Артистка делает ставку на умеренную физическую активность, ежедневный уход за кожей и сбалансированный подход к питанию без строгих запретов.

По словам Златы, для хорошего самочувствия и ухоженного вида не обязательно ежедневно проводить часы в спортзале или отказываться от любимых блюд. Гораздо важнее найти комфортный режим и соблюдать его регулярно.

Физические нагрузки важны для певицы

Певица считает спорт важной частью жизни, но не настаивает на ежедневных интенсивных тренировках. По ее мнению, трех занятий в неделю может быть достаточно, особенно если человек остается активным в течение дня.

В дни без тренировок Огневич советует не отказываться от движения. Например, вместо поездки на общественном транспорте можно пройтись пешком, если расстояние позволяет это сделать. Даже обычная прогулка продолжительностью 15-25 минут становится возможностью прибавить физическую активность к повседневному графику.

Артистка отмечает, что поддерживать подвижность можно без сложных упражнений и специального оборудования. Для этого достаточно чаще выбирать пешие маршруты и использовать возможности больше двигаться в течение дня.

Злата Огневич об уходе за кожей (фото: скриншот)

Не пропускает вечерний уход за кожей

Еще одна привычка Златы - систематическая забота о коже. Она убеждена, что ухоженный вид требует не столько сложных процедур, сколько регулярности. Именно поэтому даже после насыщенного дня певица пытается найти время для базового вечернего ритуала.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В частности исполнительница обязательно снимает макияж, очищает лицо и делает легкий массаж. По словам Огневич, привычку не пренебрегать уходом ей привила мама.

Певица также отмечает, что забота о себе предполагает дисциплину и последовательность. Результат, по ее мнению, формируется благодаря регулярным действиям, которые со временем становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

Злата Огневич об уходе за кожей (фото: скриншот)

Питание для поддержания формы

В питании артистка не соблюдает строгие ограничения и не отказывается от любимых продуктов. В то же время, она обращает внимание на количество выпечки и блюд из теста в своем меню.

Злата признается, что замечает изменения веса, когда определенное время ест много пиццы, пасты и круассанов. Поэтому вместо полного отказа от таких блюд она пытается контролировать частоту их потребления.

Певица убеждена, что питание не должно превращаться в постоянные запреты, лишающие удовольствия от еды. По ее мнению, важно понимать свои потребности и находить баланс, а не заставлять себя отказываться от всего, что нравится.

Такой подход Огневич описывает как возможность наслаждаться разнообразным рационом, обращая внимание на продукты, количество которых следует регулировать в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица поражает своим внешним видом

В 40 лет Злата Огневич поражает своим молодым и ухоженным видом, привлекающим внимание поклонников. Певица отличается выразительными чертами лица, ухоженной кожей и стройной фигурой.

Молодой вид артистки влияет на сочетание ухода за собой, личного стиля и индивидуальных особенностей организма. На состояние кожи и на то, как человек выглядит с возрастом, также влияют генетика, сон, уровень стресса и общее состояние здоровья.

Поэтому вид Златы Огневич скорее демонстрирует, что регулярное внимание к себе может быть важной частью повседневной жизни, а не результатом одной процедуры или строгой системы ограничений.