Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
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Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет

Певица рассказала, что помогает ей поддерживать ухоженный вид в 40 лет без жестких диет и изнурительных тренировок

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Дата: 09 октября 2026

Украинская певица Злата Огневич поделилась своими привычками, которые помогают ей поддерживать физическую форму и заботиться о внешности. Артистка делает ставку на умеренную физическую активность, ежедневный уход за кожей и сбалансированный подход к питанию без строгих запретов.

Как сообщает Wave RBC.UA, своими правилами исполнительница поделилась в Instagram.

По словам Златы, для хорошего самочувствия и ухоженного вида не обязательно ежедневно проводить часы в спортзале или отказываться от любимых блюд. Гораздо важнее найти комфортный режим и соблюдать его регулярно.

Физические нагрузки важны для певицы

Певица считает спорт важной частью жизни, но не настаивает на ежедневных интенсивных тренировках. По ее мнению, трех занятий в неделю может быть достаточно, особенно если человек остается активным в течение дня.

В дни без тренировок Огневич советует не отказываться от движения. Например, вместо поездки на общественном транспорте можно пройтись пешком, если расстояние позволяет это сделать. Даже обычная прогулка продолжительностью 15-25 минут становится возможностью прибавить физическую активность к повседневному графику.

Артистка отмечает, что поддерживать подвижность можно без сложных упражнений и специального оборудования. Для этого достаточно чаще выбирать пешие маршруты и использовать возможности больше двигаться в течение дня.

Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
Злата Огневич об уходе за кожей (фото: скриншот)

Не пропускает вечерний уход за кожей

Еще одна привычка Златы - систематическая забота о коже. Она убеждена, что ухоженный вид требует не столько сложных процедур, сколько регулярности. Именно поэтому даже после насыщенного дня певица пытается найти время для базового вечернего ритуала.

Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

В частности исполнительница обязательно снимает макияж, очищает лицо и делает легкий массаж. По словам Огневич, привычку не пренебрегать уходом ей привила мама.

Певица также отмечает, что забота о себе предполагает дисциплину и последовательность. Результат, по ее мнению, формируется благодаря регулярным действиям, которые со временем становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
Злата Огневич об уходе за кожей (фото: скриншот)

Питание для поддержания формы

В питании артистка не соблюдает строгие ограничения и не отказывается от любимых продуктов. В то же время, она обращает внимание на количество выпечки и блюд из теста в своем меню.

Злата признается, что замечает изменения веса, когда определенное время ест много пиццы, пасты и круассанов. Поэтому вместо полного отказа от таких блюд она пытается контролировать частоту их потребления.

Певица убеждена, что питание не должно превращаться в постоянные запреты, лишающие удовольствия от еды. По ее мнению, важно понимать свои потребности и находить баланс, а не заставлять себя отказываться от всего, что нравится.

Такой подход Огневич описывает как возможность наслаждаться разнообразным рационом, обращая внимание на продукты, количество которых следует регулировать в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица поражает своим внешним видом

В 40 лет Злата Огневич поражает своим молодым и ухоженным видом, привлекающим внимание поклонников. Певица отличается выразительными чертами лица, ухоженной кожей и стройной фигурой.

Молодой вид артистки влияет на сочетание ухода за собой, личного стиля и индивидуальных особенностей организма. На состояние кожи и на то, как человек выглядит с возрастом, также влияют генетика, сон, уровень стресса и общее состояние здоровья.

Поэтому вид Златы Огневич скорее демонстрирует, что регулярное внимание к себе может быть важной частью повседневной жизни, а не результатом одной процедуры или строгой системы ограничений.

Три привычки Златы Огневич, которые помогают ей поддерживать форму: без жестких диет
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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