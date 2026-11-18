Тимоти Шаламе рассказал о работе над фильмом "Дюна: Часть третья", в котором его герой Пол Атрид уже много лет правит Империумом. Готовясь сыграть императора, актер изучал характер мировых лидеров, а сами съемки вспоминает как опыт замкнутости и изоляции.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vanity Fair .

Как Шаламе готовился сыграть императора

Для роли Шаламе изучал характеры разных мировых лидеров. Особенно его интересовали "мегаломаны из разных эпох".

Актер видит в "Мессии Дюны" оговорку против культа личности и восхищение харизматическими лидерами.

В первой книге Пола воспринимался как герой, а в продолжении он сталкивается с последствиями своего правления.

Еще до съемок Шаламе провел время в декорациях дворца на Аракисе, которые построила в Будапеште команда художника-постановщика Патриса Верметта.

Актер хотел привыкнуть к масштабу дворца, чтобы сосредоточиться на игре, когда заработают камеры.

Почему Шаламе держался в стороне на съемках

Во время работы над первыми двумя фильмами Шаламе сблизился с коллегами. На съемках третьей части он чаще оставался один и назвал этот период "удручающим опытом замкнутости и изоляции".

По словам режиссера Дэнни Вильнева, Шаламе "создал вокруг себя пузырь", чтобы глубже погрузиться в мрачное состояние своего героя.

Когда "Дюна 3" выйдет в Украине

"Дюна: Часть третья" завершает трилогию Дэнни Вильнева. В основу фильма лег роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".

События разворачиваются спустя почти 20 лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империума.

Его власти угрожают восстание и заговор, в центре которого оказывается Чани, героиня Зендае.

Вместе с Шаламе и Зендаею в ленте сыграли Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Хавьер Бардем. В украинский прокат фильм выйдет 17 декабря 2026 года.