Актор приїхав до Будапешта ще до початку зйомок, щоб звикнути до декорацій імператорського палацу
Тімоті Шаламе розповів про роботу над фільмом "Дюна: Частина третя", у якому його герой Пол Атрід уже багато років править Імперіумом. Готуючись зіграти імператора, актор вивчав характери світових лідерів, а самі зйомки згадує як досвід замкненості й ізоляції.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vanity Fair.
Для ролі Шаламе вивчав характери різних світових лідерів. Особливо його цікавили "мегаломани з різних епох".
Актор бачить у "Месії Дюни" застереження проти культу особи й захоплення харизматичними лідерами.
У першій книжці Пола сприймали як героя, а в продовженні він стикається з наслідками свого правління.
Ще до зйомок Шаламе провів час у декораціях палацу на Аракісі, які в Будапешті збудувала команда художника-постановника Патріса Верметта.
Актор хотів звикнути до масштабу палацу, щоб зосередитися на грі, коли запрацюють камери.
Під час роботи над першими двома фільмами Шаламе зблизився з колегами. На зйомках третьої частини він частіше залишався наодинці й назвав цей період "гнітючішим досвідом замкненості й ізоляції".
За словами режисера Дені Вільньова, Шаламе "створив навколо себе бульбашку", щоб глибше зануритися в похмурий стан свого героя.
"Дюна: Частина третя" завершує трилогію Дені Вільньова. В основу фільму ліг роман Френка Герберта "Месія Дюни".
Події розгортаються майже через 20 років після того, як Пол Атрід став правителем Імперіуму.
Його владі загрожують повстання та змова, у центрі якої опиняється Чані, героїня Зендаї.
Разом із Шаламе та Зендаєю у стрічці зіграли Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон і Хав'єр Бардем. В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.