Тімоті Шаламе розповів про роботу над фільмом "Дюна: Частина третя", у якому його герой Пол Атрід уже багато років править Імперіумом. Готуючись зіграти імператора, актор вивчав характери світових лідерів, а самі зйомки згадує як досвід замкненості й ізоляції.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vanity Fair .

Як Шаламе готувався зіграти імператора

Для ролі Шаламе вивчав характери різних світових лідерів. Особливо його цікавили "мегаломани з різних епох".

Актор бачить у "Месії Дюни" застереження проти культу особи й захоплення харизматичними лідерами.

У першій книжці Пола сприймали як героя, а в продовженні він стикається з наслідками свого правління.

Ще до зйомок Шаламе провів час у декораціях палацу на Аракісі, які в Будапешті збудувала команда художника-постановника Патріса Верметта.

Актор хотів звикнути до масштабу палацу, щоб зосередитися на грі, коли запрацюють камери.

Чому Шаламе тримався осторонь на зйомках

Під час роботи над першими двома фільмами Шаламе зблизився з колегами. На зйомках третьої частини він частіше залишався наодинці й назвав цей період "гнітючішим досвідом замкненості й ізоляції".

За словами режисера Дені Вільньова, Шаламе "створив навколо себе бульбашку", щоб глибше зануритися в похмурий стан свого героя.

Коли "Дюна 3" вийде в Україні

"Дюна: Частина третя" завершує трилогію Дені Вільньова. В основу фільму ліг роман Френка Герберта "Месія Дюни".

Події розгортаються майже через 20 років після того, як Пол Атрід став правителем Імперіуму.

Його владі загрожують повстання та змова, у центрі якої опиняється Чані, героїня Зендаї.

Разом із Шаламе та Зендаєю у стрічці зіграли Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон і Хав'єр Бардем. В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.