Тильда Свинтон стала новым амбассадором Cartier

Британская актриса Тильда Свинтон стала новой амбасадоркой французского ювелирного дома Cartier. Об этом бренд объявил в рамках презентации новой коллекции Into The Wild.

Wave RBC.UA сообщает, что новое назначение актрисы уже представили в Harper's Bazaar Arabia .

Это не просто сотрудничество

По словам Свинтона, она воспринимает сотрудничество с Cartier не как обычный контракт с модным брендом, а как встреча двух творческих миров.

Актриса сравнила это с ситуацией, когда кто-то знакомит двух людей, которые давно могли бы стать друзьями. Вот почему новый этап она называет естественным и своевременным.

Свинтон особо отметила способность Cartier совмещать уважение к собственной истории с постоянным поиском нового. Ее привлекает архив ювелирного дома, его узнаваемый код и одновременно современность.

По ее мнению, Cartier не просто сохраняет собственное наследие, а постоянно переосмысливает его. Именно эта гибкость, внимание к мастерству и готовность к трансформации близки ей как артистке.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Свинтон и новый этап карьеры

Назначение амбассадором Cartier совпало для актрисы с важным периодом профессиональных перемен.

После четырех десятилетий активной работы в кино Свинтон рассказала, что сейчас постепенно уменьшает количество крупных полнометражных проектов и все большее внимание уделяет собственным творческим инициативам.

Свинтон отмечает: сейчас для нее особенно важно стала возможность самостоятельно определять направление собственного творчества.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Коллекция Into The Wild

Первым крупным проектом Cartier с участием Свинтона стала новая коллекция Into The Wild, которая продолжает многолетнюю историю дома, связанную с образом пантеры и миром дикой природы.

В коллекции ювелиры обратились к образам разных животных. Среди них - белый тигр, носорог, попугай и крокодил. Мастера Cartier воспроизвели их в драгоценных материалах, используя сложные техники огранки, инкрустации и закрепления камней.

Для фотосессии Свинтон надела трансформированное колье Faune & Flore de Cartier с образом крокодила.

Украшение выполнено из белого золота и украшено ониксом, хризопразом, рубелитами, цаворитами, изумрудами и бриллиантами. Колье полностью подвижно, поэтому напоминает настоящее существо, буквально обвивающее шею.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Актриса провела параллель между работой ювелирного дома и собственным подходом к искусству.

Ее особенно привлекает то, что за каждым изделием Cartier стоит работа многих людей. Для Свинтон творчество никогда не было исключительно индивидуальным процессом - наоборот, оно много лет говорит о важности команды, сотрудничества и совместного видения.

Для Cartier же Тильда Свинтон становится лицом, позволяющим показать ювелирное искусство не только через понятие роскоши, но и через искусство, фантазию и индивидуальность.

Тильда Свинтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)