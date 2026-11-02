Тейлор Свифт рассказала о странной привычке, с которой приходится мириться ее мужу

Тейлор Свифт поделилась забавной деталью своей личной жизни. Певица призналась, что до сих пор имеет общую привычку со школьной подругой Эбигейл Андерсон, и пошутила: ее мужу Тревису Келси и мужу подруги приходится с этим мириться.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на видеозапись публичного разговора Свифт после специального показа "Истории игрушек 5" в Нью-Йорке.

Какую привычку Свифт сохранила из школы

Как рассказала артистка, они с Эбигейл до сих пор разговаривают друг с другом, подражая голосам персонажей комедии "Наполеон Динамит".

Эта игра началась еще в подростковом возрасте и осталась частью их общения.

"И мы до сих пор это делаем – и нашим мужчинам приходится с этим мириться", – пошутила Свифт.

Певица даже продемонстрировала характерный голос главного героя фильма, которого сыграл Джон Гидер, рассмешив собравшихся. Комедия "Наполеон Динамит" вышла в 2004 году.

Свифт также вспомнила, как в 14 лет переехала в Нэшвилл и оказалась в новой школе.

В новом классе она присматривалась к одноклассницам и пыталась понять, с кем подружиться.

Тейлор и Абигейл Андерсон дружат с 14 лет (фото: instagram.com/abigail_lauren)

Именно тогда в ее жизни появилась Эбигейл. Их сблизило схожее чувство юмора и желание пародировать героев любимой комедии.

Объясняя, почему эта дружба для нее так важна, Свифт говорила об ощущениях, когда рядом есть человек, который понимает твою странность и принимает тебя таким, каков ты есть.

Почему певица заговорила о подруге

История Тейлор поделилась во время обсуждения "Истории игрушек 5" с режиссером Эндрю Стентоном.

Певица увидела параллели между собственной дружбой и отношениями героинь мультфильма Бонни и Блейз.

Она даже обратила внимание, что у Эбигейл вьющиеся волосы, как у Блейз. Именно сюжет о близости двух людей напомнил ей школьные годы и шутки с подругой.

Тейлор Свифт и Абигейл Андерсон (фото: instagram.com/abigail_lauren)

У Свифта также есть творческая связь с мультфильмом: она написала и записала для него оригинальную песню "I Knew It, I Knew You".