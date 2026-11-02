Тейлор Свифт рассказала о странной привычке, с которой приходится мириться ее мужу

Певица и ее лучшая подруга сохранили эту шутку еще со школьных лет
Тейлор Свифт поделилась забавной деталью своей личной жизни. Певица призналась, что до сих пор имеет общую привычку со школьной подругой Эбигейл Андерсон, и пошутила: ее мужу Тревису Келси и мужу подруги приходится с этим мириться.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на видеозапись публичного разговора Свифт после специального показа "Истории игрушек 5" в Нью-Йорке.
Как рассказала артистка, они с Эбигейл до сих пор разговаривают друг с другом, подражая голосам персонажей комедии "Наполеон Динамит".
Эта игра началась еще в подростковом возрасте и осталась частью их общения.
"И мы до сих пор это делаем – и нашим мужчинам приходится с этим мириться", – пошутила Свифт.
Певица даже продемонстрировала характерный голос главного героя фильма, которого сыграл Джон Гидер, рассмешив собравшихся. Комедия "Наполеон Динамит" вышла в 2004 году.
Свифт также вспомнила, как в 14 лет переехала в Нэшвилл и оказалась в новой школе.
В новом классе она присматривалась к одноклассницам и пыталась понять, с кем подружиться.
Именно тогда в ее жизни появилась Эбигейл. Их сблизило схожее чувство юмора и желание пародировать героев любимой комедии.
Объясняя, почему эта дружба для нее так важна, Свифт говорила об ощущениях, когда рядом есть человек, который понимает твою странность и принимает тебя таким, каков ты есть.
История Тейлор поделилась во время обсуждения "Истории игрушек 5" с режиссером Эндрю Стентоном.
Певица увидела параллели между собственной дружбой и отношениями героинь мультфильма Бонни и Блейз.
Она даже обратила внимание, что у Эбигейл вьющиеся волосы, как у Блейз. Именно сюжет о близости двух людей напомнил ей школьные годы и шутки с подругой.
У Свифта также есть творческая связь с мультфильмом: она написала и записала для него оригинальную песню "I Knew It, I Knew You".