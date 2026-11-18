Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Home Beautiful .

Роберт Паттинсон, которого 16 ноября объявили новым Джеймсом Бондом, покупал дома в Лос-Анджелесе еще со времен "Сумерек". Среди его покупок - столетнее имение с тайным проходом в бар и дом за 5,3 млн долларов, который он приобрел вместе с Суки Уотергаус.

Имение в Лос-Фелиге с тайным баром и амфитеатром

В 2011 году Паттинсон приобрел имение Seyler House за 6,275 млн долларов. Его построили в 1922 году по проекту архитектора Стайлза О. Клементса.

Площадь дома составляет около 370 кв. м, а участок занимает примерно 0,6 гектара.

По данным Us Weekly, в этом доме актер жил с Кристен Стюарт, с которой снимался в "Сумерках".

В комнатах сохранились витражи, деревянные балки и декоративная плитка. В гостиной есть резной каменный камин, а тайный проход ведет в помещение бывшего подпольного бара.

В террасированном саду обустроили бассейн в форме лагуны и частный амфитеатр.

Среди предыдущих владельцев был актер Тим Карри, реставрировавший дом. В 2014 году Паттинсон продал имение Джиму Парсонсу, исполнителю роли Шелдона Купера в "Теории большого взрыва".

По данным Home Beautiful, сумма сделки составила 6,375 млн долларов. Фотографии из подборки, вероятно, показывают позже оформление интерьеров.

Небольшой дом на Голливудских холмах

В 2014 году Паттинсон купил одноэтажное здание в 1958 году примерно за 2,18 млн долларов.

В доме площадью около 180 кв. м – две спальни и две ванные комнаты. При ремонте сохранили глиняную плитку, арки и потолочные балки.

В октябре 2023 года актер продал это здание за 3 млн долларов. Как сообщило издание Mansion Global, соглашение было заключено без публичного объявления о продаже.

Дом за 5,3 млн долларов с мятной дверью и камином на улице

В начале 2023 года Паттинсон и Уотергаус купили еще одно жилье на Голливудских холмах. Дом 1939 года площадью около 253 кв. м имеет три спальни, три ванные комнаты и гостевую туалет. В 2000-е его обновил дизайнер Джефф Льюис, а ремонт показали в реалити Flipping Out.

В гостиной под сводчатым потолком видны деревянные балки, а на кухне темные шкафы соединили с мраморными столешницами. Мятно-зеленая застекленная дверь ведет на крытый балкон. В саду между каменными стенами обустроили небольшой бассейн, а под деревянной перголой - зону отдыха с камином.

До Паттинсона и Уотергауса домом владели сотворение "Сплетницы" Стефани Сэвидж, музыкант Бек и актриса Марисса Рибизи. Именно Рибизи продала дом паре.

Что Паттинсон рассказал о жизни в Беверли-Хиллз

В июне 2026 года Паттинсон рассказал GQ, что вместе с Уотергаусом и их дочерью арендует дом в Беверли-Хиллз. В доме есть домашний спортзал, который актер использует для подготовки ко второй части "Бэтмена".

Ранее, по словам актера, он приезжал в Беверли-Гиллз в большинстве своем по делам своего агентства. "Теперь думаю, что здесь все довольно приятно. Может, я стал буржуа", - пошутил Паттинсон.

По данным Home Beautiful, статус дома за 5,3 млн. долларов после переезда остается неизвестным.