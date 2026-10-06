Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
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Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне

Для события телеведущая выбрала эффектное платье украинского бренда Nué

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Дата: 06 октября 2026

Оля Фреймут показала свой образ с состоявшегося в Лондоне в поддержку Украины благотворительного вечера United for Freedom. На закрытый ужин пригласили известных людей, с самого начала полномасштабной войны выражающих солидарность с украинцами.

Wave RBC.UA сообщает, что для мероприятия гости выбрали дресс-код Black Tie. Фреймут, неоднократно демонстрировавшая приверженность украинским дизайнерам, на этот раз остановила свой выбор на наряде бренда Nué.

Какое платье выбрала телеведущая

Телеведущая одела платье HARPER/FEATHERS из коллекции осень-зима 2026 года. По информации на сайте бренда, ее стоимость составляет 59 600 гривен.

Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Платье HARPER/FEATHERS (фото: скриншот)

Образ представляет собой шерстяное платье меди с приталенным силуэтом, напоминающим форму "песочных часов". Выразительность придает декольте в форме сердца, украшенное перьями.

Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут дополнила платье деликатными украшениями - цепочкой с блестящей подвеской и несколькими кольцами. Волосы были распущены, лишь слегка подкрутив кончики.

Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Среди гостей был и принц Гарри. Герцог Сассекский с самого начала полномасштабного вторжения неоднократно выражал поддержку Украине и посещал нашу страну.

Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне
Гости мероприятия (фото: скриншот)

Принц Гарри стал одним из почетных гостей United for Freedom. Во время вечера он выступил с речью, посвященной стойкости украинцев.

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