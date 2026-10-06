Платье с перьями за 60 тысяч: Оля Фреймут показала образ с благотворительного вечера в Лондоне

Оля Фреймут показала свой образ с состоявшегося в Лондоне в поддержку Украины благотворительного вечера United for Freedom. На закрытый ужин пригласили известных людей, с самого начала полномасштабной войны выражающих солидарность с украинцами.

Wave RBC.UA сообщает, что для мероприятия гости выбрали дресс-код Black Tie. Фреймут, неоднократно демонстрировавшая приверженность украинским дизайнерам, на этот раз остановила свой выбор на наряде бренда Nué.

Какое платье выбрала телеведущая

Телеведущая одела платье HARPER/FEATHERS из коллекции осень-зима 2026 года. По информации на сайте бренда, ее стоимость составляет 59 600 гривен.

Платье HARPER/FEATHERS (фото: скриншот)

Образ представляет собой шерстяное платье меди с приталенным силуэтом, напоминающим форму "песочных часов". Выразительность придает декольте в форме сердца, украшенное перьями.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут дополнила платье деликатными украшениями - цепочкой с блестящей подвеской и несколькими кольцами. Волосы были распущены, лишь слегка подкрутив кончики.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Среди гостей был и принц Гарри. Герцог Сассекский с самого начала полномасштабного вторжения неоднократно выражал поддержку Украине и посещал нашу страну.

Гости мероприятия (фото: скриншот)

Принц Гарри стал одним из почетных гостей United for Freedom. Во время вечера он выступил с речью, посвященной стойкости украинцев.