"Стало труднее работать". Либеровы признались, как рождение сына изменило их жизнь
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"Стало труднее работать". Либеровы признались, как рождение сына изменило их жизнь

Фотографы поделились, возникают ли у них споры по поводу воспитания первенца

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Константин и Влада Либеровы (фото предоставлено супругам)
Дата: 10 августа 2026

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы в прошлом году стали родителями - у супругов родился сын. Появление ребенка изменило их жизнь, ведь их работа связана с постоянными рисками, командировками и пребыванием в опасных местах.

В эксклюзивном интервью Wave RBC.UA Либеровы признались, как родительство измненило их отношение к жизни.

Что сказали Либеровы о переменах в жизни после рождения сына

Супруги пытаются совмещать отцовство и работу, которая стала еще более ответственной после появления ребенка.

"Стало труднее работать. Больше ответственности. Сыну мы нужны рядом и живы. А с нашей работой это бывает сложно организовать и гарантировать", - рассказали фотографы.

В то же время супруги отмечают, что, глядя на семьи украинских военных, они понимают - их опыт не уникален.

"Но опять же, в такие моменты смотрим на семьи военных и понимаем, что наш опыт далеко не уникален", - отметили Либеровы.

Несмотря на новые вызовы, пока у супругов не возникало споров по поводу воспитания сына. По словам фотографов, малыш еще совсем маленький – ему всего семь месяцев.

"Пока без споров. Ему только 7 месяцев уже активно ползает и стоит у опоры, поэтому споры пока только о том, кто первый к нему будет вставать посреди ночи", - с юмором рассказали Константин и Влада.

&quot;Стало труднее работать&quot;. Либеровы признались, как рождение сына изменило их жизньЛиберовы о жизни после рождения сына (фото: instagram.com/libkos)

Что известно о пополнении в семье Либеровых

Напомним, в конце ноября 2025 Константин и Влада впервые стали родителями. У супругов родился сын Ной – мальчика назвали в честь библейского героя, олицетворяющего спасение и надежду.

Пара некоторое время скрывала беременность. О предстоящем пополнении в семье они сообщили только в июле, когда Влада была уже на четвертом с половиной месяце.

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