"Стало важче працювати". Ліберови зізналися, як народження сина змінило їхнє життя

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови торік стали батьками - у подружжя народився син. Поява дитини змінила їхнє життя, адже їхня робота пов'язана з постійними ризиками, відрядженнями та перебуванням у небезпечних місцях.

В ексклюзивному інтерв'ю Wave RBC.UA Ліберови зізналися, як батьківство змінило їхнє ставлення до життя.

Що сказали Ліберови про зміни в житті після народження сина

Подружжя намагається поєднувати батьківство та роботу, яка стала ще більш відповідальною після появи дитини.

"Стало важче працювати. Більше відповідальності. Сину ми потрібні поруч та живі. А з нашою роботою це буває складно організувати та гарантувати", - розповіли фотографи.

Водночас подружжя зазначає, що, дивлячись на родини українських військових, вони розуміють - їхній досвід не є унікальним.

"Але знову ж, у такі моменти дивимося на сім'ї військових і розуміємо, що наш досвід далеко не унікальний", - зазначили Ліберови.

Попри нові виклики, поки що у подружжя не виникало суперечок щодо виховання сина. За словами фотографів, малюк ще зовсім маленький - йому лише сім місяців.

"Поки що без суперечок. Йому лише 7 місяців, вже активно повзає та стоїть біля опори, тож суперечки поки тільки про те, хто перший до нього вставатиме посеред ночі", - з гумором розповіли Костянтин і Влада.

Ліберови про життя після народження сина (фото: instagram.com/libkos)

Що відомо про поповнення в родині Ліберових

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року Костянтин і Влада вперше стали батьками. У подружжя народився син Ной - хлопчика назвали на честь біблійного героя, який уособлює порятунок і надію.

Пара певний час приховувала вагітність. Про майбутнє поповнення в родині вони повідомили лише в липні, коли Влада була вже на четвертому з половиною місяці.