"Стало важче працювати". Ліберови зізналися, як народження сина змінило їхнє життя

Фотографи поділилися, чи виникають у них суперечки щодо виховання первістка
Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови торік стали батьками - у подружжя народився син. Поява дитини змінила їхнє життя, адже їхня робота пов'язана з постійними ризиками, відрядженнями та перебуванням у небезпечних місцях.
В ексклюзивному інтерв'ю Wave RBC.UA Ліберови зізналися, як батьківство змінило їхнє ставлення до життя.
Подружжя намагається поєднувати батьківство та роботу, яка стала ще більш відповідальною після появи дитини.
"Стало важче працювати. Більше відповідальності. Сину ми потрібні поруч та живі. А з нашою роботою це буває складно організувати та гарантувати", - розповіли фотографи.
Водночас подружжя зазначає, що, дивлячись на родини українських військових, вони розуміють - їхній досвід не є унікальним.
"Але знову ж, у такі моменти дивимося на сім'ї військових і розуміємо, що наш досвід далеко не унікальний", - зазначили Ліберови.
Попри нові виклики, поки що у подружжя не виникало суперечок щодо виховання сина. За словами фотографів, малюк ще зовсім маленький - йому лише сім місяців.
"Поки що без суперечок. Йому лише 7 місяців, вже активно повзає та стоїть біля опори, тож суперечки поки тільки про те, хто перший до нього вставатиме посеред ночі", - з гумором розповіли Костянтин і Влада.
Ліберови про життя після народження сина (фото: instagram.com/libkos)
Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року Костянтин і Влада вперше стали батьками. У подружжя народився син Ной - хлопчика назвали на честь біблійного героя, який уособлює порятунок і надію.
Пара певний час приховувала вагітність. Про майбутнє поповнення в родині вони повідомили лише в липні, коли Влада була вже на четвертому з половиною місяці.