В США трагически погиб известный композитор: что известно

Американский музыкальный продюсер, композитор и автор песен Лучиан Пиан скончался в 46 лет. По данным правоохранителей, его сбил автомобиль в городе Глендейл, штат Калифорния.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно о смерти

По данным судебно-медицинской службы округа Лос-Анджелес, Пиан скончался в понедельник, 12 октября.

Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчину сбил автомобиль утром. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Лучиан Пиан погиб (фото: facebook.com/lucianpiane)

Незадолго до смерти Пиана задержала полиция

В субботу, 10 октября, полиция Глендейла задержала композитора из-за нахождения под влиянием контролируемых веществ. На следующий день его схватили из-за нападения на правоохранителя или работника экстренной службы.

В обоих случаях ему выписали повестки, а судебное заседание назначили на 12 октября – день его смерти.

Журналист Ларри Флик, знавший продюсера лично, на фоне трагедии посвятил ему сообщение. Он вспомнил о сложном характере продюсера и трудностях, с которыми он сталкивался.

"Не всегда все было легко. Он был человеком с проблемами, сложной личностью, исполненной гнева, с которым не умел справиться. Как и многие другие, я пытался помочь, пока это не стало невозможным", - написал Флик.

Он также назвал обстоятельства смерти трагическими и выразил надежду, что тот обретет покой.

Что известно о Лучиане Пиане

Музыкальный продюсер родился 4 октября в Канзас-Сити, штат Миссури. Он создавал музыку для шоу RuPaul's Drag Race, а также песни для ведущего.

Среди них - "Cover Girl", "Sissy That Walk", "Jealous of My Boogie", "Born Naked", "Champion" и "Main Event".

Кроме того, Пиан получил номинацию на премию "Грэмми" за работу над саундтреком к музыкальному фильму "Лак для волос", вышедшему в 2007 году.

Судя по сообщениям в блоге, в августе 2026-го он отметил более года трезвости.