У США трагічно загинув відомий композитор: що відомо

Американський музичний продюсер, композитор і автор пісень Лучіан Піан помер у 46 років. За даними правоохоронців, його збив автомобіль у місті Глендейл, штат Каліфорнія.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що відомо про смерть

За даними судово-медичної служби округу Лос-Анджелес, Піан помер у понеділок, 12 жовтня.

Джерела в правоохоронних органах зазначили, що чоловіка збив автомобіль вранці. Він дістав травми, які були несумісні з життям.

Лучіан Піан загинув (фото: facebook.com/lucianpiane)

Незадовго до смерті Піана затримала поліція

У суботу, 10 жовтня, поліція Глендейла затримала композитора через перебування під впливом контрольованих речовин. Наступного дня його схопили через напад на правоохоронця або працівника екстреної служби.

В обох випадках йому виписали повістки, а судове засідання призначили на 12 жовтня - день його смерті.

Журналіст Ларрі Флік, який знав продюсера особисто, на тлі трагедії присвятив йому допис. Він згадав про складний характер продюсера та труднощі, з якими той стикався.

"Не завжди все було легко. Він був людиною з проблемами, складною особистістю, сповненою гніву, з яким не вмів упоратися. Як і багато інших, я намагався допомогти, поки це не стало неможливим", - написав Флік.

Він також назвав обставини смерті трагічними та висловив сподівання, що той знайде спокій.

Що відомо про Лучіана Піана

Музичний продюсер народився 4 жовтня в Канзас-Сіті, штат Міссурі. Він створював музику для шоу "RuPaul’s Drag Race", а також пісні для ведучого.

Серед них - "Cover Girl", "Sissy That Walk", "Jealous of My Boogie", "Born Naked", "Champion" і "Main Event".

Крім того, Піан отримав номінацію на премію "Греммі" за роботу над саундтреком до музичного фільму "Лак для волосся", який вийшов у 2007 році.

Судячи з дописів у блозі, у серпні 2026-го він відзначив понад рік тверезості.