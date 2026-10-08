Спортсменка Ярослава Магучих получила именную звезду в Киеве: где ее можно увидеть

В Киеве состоялась торжественная церемония открытия новых именных звезд на "Площади звезд". Wave RBC.UA сообщает, что среди отмеченных на этот раз – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Кому посвятила достижение спортсменка

Спортсменка призналась, что для нее большая честь получить свою звезду в центре Киева. Этот момент она посвятила не только своим спортивным достижениям, но и людям, которые поддерживают ее на пути к новым победам.

Отдельно Магучих поблагодарила украинских военных, благодаря которым, по ее словам, украинцы имеют возможность продолжать жить, работать и осуществлять свои мечты.

"Для меня большая честь получить собственную звезду в сердце Киева. И этот особенный момент мне хочется разделить со всеми, кто поддерживает меня на моем пути. Особая благодарность нашим защитникам и защитницам, благодаря которым мы имеем возможность жить, работать, мечтать и достигать новых вершин", - сказала спортсменка.

Григорий Крисс также получил именную звезду

Он является олимпийским чемпионом по фехтованию. Еще одну звезду открыли в честь Сергей Дзинзирук - чемпиона мира по боксу по версии WBO.

Среди новых имен на "Площади звезд" также появилась многократная чемпионка Паралимпийских игр Александра Кононова.

К церемонии присоединилась президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха. Она лично поздравила Ярослава Магучих с появлением ее имени на киевской "Площади звезд".

Где расположена площадь

"Площадь звезд" расположена в самом центре Киева, на улице Большой Васильковской, недалеко от станции метро "Дворец Украина" и рядом с торгово-развлекательным центром Gulliver.

Это известное место столицы, где устанавливают именные звезды в честь выдающихся деятелей украинской культуры, спорта, кино, музыки и телевидения.