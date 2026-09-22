София Ротару поделилась редким фото из своей свадьбы
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София Ротару поделилась редким фото из своей свадьбы

Певица показала архивное фото со свадьбы с Анатолием Евдокименко, которому исполнилось 58 лет.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Дата: 22 сентября 2026

Народная артистка Украины София Ротару в день годовщины свадьбы вспомнила своего покойного мужа - музыканта Анатолия Евдокименко. В этом году исполняется 58 лет с тех пор, как пара стала супругами.

Wave RBC.UA сообщает, что 22 сентября 1968 года София Ротару и Анатолий Евдокименко официально поженились.

Каким фото поделилась певица

На черно-белом фото молодожены позируют вместе: Ротару - в свадебном платье и фате, а Евдокименко - в классическом костюме. Супруги улыбаются и держат бокалы.

Их история любви началась еще до личного знакомства. В 1964 году фотография молодой Софии Ротару появилась на обложке журнала "Украина". Тогда Евдокименко проходил военную службу и случайно увидел фотографию будущей жены.

София Ротару поделилась редким фото из своей свадьбыСофия Ротару с мужем (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

По более поздним воспоминаниям об их истории, фотография настолько его поразила, что он сохранил ее у своей армейской кровати, а после завершения службы решил разыскать девушку. Впоследствии музыканту удалось встретить Ротару в Черновцах. Их знакомство переросло в отношения, а через несколько лет они поженились.

Евдокименко руководил ансамблем "Красная рута", а также работал режиссером-постановщиком концертных программ певицы.

Итого София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили 34 года. В 1970 году у них родился единственный сын Руслан, впоследствии работавший в музыкальной сфере.

Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет после инсульта. Его похоронили на Байковом кладбище.

София Ротару поделилась редким фото из своей свадьбыСофия Ротару на могиле своего мужа в 2024 году (скриншот)

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