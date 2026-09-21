Внучка Грейс Келли повторила ее образ с 1960-х: модный выход в платье Givenchy
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Стиль

Внучка Грейс Келли повторила ее образ с 1960-х: модный выход в платье Givenchy

Цвет наряда удачно совпал с драгоценным обручальним кольцом принцессы

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Александра Ганноверская (фото: instagram.com/alex.hanover)
Дата: 21 сентября 2026

Принцесса Александра Ганноверская почтила память своей бабушки, легендарной Грейс Келли, повторив ее образ в платье Givenchy, которому более 60 лет. Она выбрала архивный наряд вскоре после объявления о своей помолвке.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram принцессы.

Какой образ повторила внучка Грейс Келли

27-летняя принцесса опубликовала серию фотографий, на которых появилась в длинном платье Givenchy золотистого оттенка, покрытом блестящими бусинами и декоративными элементами.

Наряд имеет глубокий V-образный вырез на спине. Принцесса дополнила его минималистическими золотыми украшениями и небольшой черной сумкой, оставив платье главным акцентом образа.

Внучка Грейс Келли повторила ее образ от Givenchy (фото: instagram.com/alex.hanover)

Это же платье носила актриса Грейс Келли, которая после женитьбы на князе Монако Ренье III стала княгиней Монако.

В мае 1962 года она прибыла в Афины вместе с мужем на торжестве накануне свадьбы будущего короля Испании Хуана Карлоса и принцессы Софии Греческой. Именно на одном из гала-мероприятий Грейс появилась в золотистом платье Givenchy.

Келли дополнила наряды длинными белыми перчатками, драгоценностями, тиарой и королевской лентой. Ее образ был гораздо более торжественным, чем современная версия, которую представила внучка.

Александра же выбрала минималистичный подход - распустила волосы и отказалась от большого количества украшений.

Платье совпало по цвету с обручальным кольцом

Образ принцессы привлек внимание еще и из-за ее недавних помолвок. 11 сентября она объявила, что выходит замуж за своего давнего бойфренда Бена-Сильвестра Штраутманна.

Для объявления она опубликовала фотографии с женихом, продемонстрировав кольцо с большим желтым бриллиантом. Пара вместе около десяти лет, а стоимость украшения оценивается примерно в 203 тысячи долларов.

Внучка Грейс Келли повторила ее образ с 1960-х: модный выход в платье GivenchyВнучка Грейс Келли выходит замуж (фото: instagram.com/alex.hanover)

Что известно об Александре Ганноверской

Александра родилась 20 июля 1999 года в Австрии и выросла в Монако. Она является дочерью принцессы Каролины Монакской и принца Эрнста Августа Ганноверского, а также внучкой Грейс Келли и князя Ренье III.

Принцесса занимает 13 место в линии наследования престола Монако. Она регулярно появляется на публичных мероприятиях княжеской семьи, в частности, на светских и благотворительных событиях.

Всего у Грейс Келли, умершей в 1982 году, 11 внуков.

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