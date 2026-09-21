Онука Грейс Келлі повторила її образ з 1960-х: модний вихід у сукні Givenchy
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Стиль

Онука Грейс Келлі повторила її образ з 1960-х: модний вихід у сукні Givenchy

Колір наряду вдало поєднався з коштовною обручкою принцеси

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Олександра Ганноверська (фото: instagram.com/alex.hanover)
Дата: 21 вересня 2026

Принцеса Олександра Ганноверська вшанувала пам’ять своєї бабусі, легендарної Грейс Келлі, повторивши її образ у сукні Givenchy, якій понад 60 років. Вона обрала архівне вбрання незабаром після оголошення про свої заручини.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram принцеси.

Який образ повторила онука Грейс Келлі

27-річна принцеса опублікувала серію фотографій, на яких постала в довгій сукні Givenchy золотистого відтінку, вкритій блискучими намистинами та декоративними елементами.

Вбрання має глибокий V-подібний виріз на спині. Принцеса доповнила його мінімалістичними золотими прикрасами та невеликою чорною сумкою, залишивши сукню головним акцентом образу.

Онука Грейс Келлі повторила її образ від Givenchy (фото: instagram.com/alex.hanover)

Це ж вбрання носила акторка Грейс Келлі, яка після одруження з князем Монако Реньє III стала княгинею Монако.

У травні 1962 року вона прибула до Афін разом із чоловіком на урочистості напередодні весілля майбутнього короля Іспанії Хуана Карлоса та принцеси Софії Грецької. Саме на одному з гала-заходів Грейс з’явилася у золотистій сукні Givenchy.

Келлі доповнила вбрання довгими білими рукавичками, коштовностями, тіарою та королівською стрічкою. Її образ був значно більш урочистим, ніж сучасна версія, яку представила онука.

Олександра ж обрала мінімалістичний підхід - розпустила волосся та відмовилася від великої кількості прикрас.

Сукня збіглася за кольором із заручальною каблучкою

Образ принцеси привернув увагу ще й через її нещодавні заручини. 11 вересня вона оголосила, що виходить заміж за свого давнього бойфренда Бена-Сильвестра Штраутманна.

Для оголошення вона опублікувала фотографії з нареченим, продемонструвавши каблучку із великим жовтим діамантом. Пара разом близько десяти років, а вартість прикраси оцінюють приблизно у 203 тисячі доларів.

Онука Грейс Келлі повторила її образ з 1960-х: модний вихід у сукні GivenchyОнука Грейс Келлі виходить заміж (фото: instagram.com/alex.hanover)

Що відомо про Олександру Ганноверська

Олександра народилася 20 липня 1999 року в Австрії та виросла в Монако. Вона є донькою принцеси Кароліни Монакської та принца Ернста Августа Ганноверського, а також онукою Грейс Келлі та князя Реньє III.

Принцеса посідає 13-те місце в лінії успадкування престолу Монако. Вона регулярно з’являється на публічних заходах князівської родини, зокрема на світських і благодійних подіях.

Загалом у Грейс Келлі, яка померла у 1982 році, 11 онуків.

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