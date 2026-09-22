Софія Ротару поділилася рідкісним фото зі свого весілля

Співачка показала архівне фото з весілля з Анатолієм Євдокименком, якому цьогоріч виповнилося 58 років.
Народна артистка України Софія Ротару у день річниці весілля згадала свого покійного чоловіка - музиканта Анатолія Євдокименка. Цьогоріч виповнюється 58 років відтоді, як пара стала подружжям.
Wave RBC.UA повідомляє, що 22 вересня 1968 року Софія Ротару та Анатолій Євдокименко офіційно одружилися.
На чорно-білій світлині молодята позують разом: Ротару - у весільній сукні та фаті, а Євдокименко - у класичному костюмі. Подружжя усміхається та тримає в руках келихи.
Їхня історія кохання почалася ще до особистого знайомства. У 1964 році фотографія молодої Софії Ротару з’явилася на обкладинці журналу "Україна". Тоді Євдокименко проходив військову службу й випадково побачив світлину майбутньої дружини.
Софія Ротару з чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
За пізнішими спогадами про їхню історію, фотографія настільки його вразила, що він зберіг її біля свого армійського ліжка, а після завершення служби вирішив розшукати дівчину. Згодом музикантові вдалося зустріти Ротару в Чернівцях. Їхнє знайомство переросло у стосунки, а через кілька років вони одружилися.
Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", а також працював режисером-постановником концертних програм співачки.
Разом Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили 34 роки. У 1970 році в них народився єдиний син Руслан, який згодом також працював у музичній сфері.
Анатолій Євдокименка помер 23 жовтня 2002 року у віці 60 років після інсульту. Його поховали на Байковому кладовищі.
Софія Ротару на могилі свого чоловіка у 2024 році (скриншот)