Софія Ротару поділилася рідкісним фото зі свого весілля

Народна артистка України Софія Ротару у день річниці весілля згадала свого покійного чоловіка - музиканта Анатолія Євдокименка. Цьогоріч виповнюється 58 років відтоді, як пара стала подружжям.

Wave RBC.UA повідомляє, що 22 вересня 1968 року Софія Ротару та Анатолій Євдокименко офіційно одружилися.

Яким фото поділилась співачка

На чорно-білій світлині молодята позують разом: Ротару - у весільній сукні та фаті, а Євдокименко - у класичному костюмі. Подружжя усміхається та тримає в руках келихи.

Їхня історія кохання почалася ще до особистого знайомства. У 1964 році фотографія молодої Софії Ротару з’явилася на обкладинці журналу "Україна". Тоді Євдокименко проходив військову службу й випадково побачив світлину майбутньої дружини.

Софія Ротару з чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

За пізнішими спогадами про їхню історію, фотографія настільки його вразила, що він зберіг її біля свого армійського ліжка, а після завершення служби вирішив розшукати дівчину. Згодом музикантові вдалося зустріти Ротару в Чернівцях. Їхнє знайомство переросло у стосунки, а через кілька років вони одружилися.

Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", а також працював режисером-постановником концертних програм співачки.

Разом Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили 34 роки. У 1970 році в них народився єдиний син Руслан, який згодом також працював у музичній сфері.

Анатолій Євдокименка помер 23 жовтня 2002 року у віці 60 років після інсульту. Його поховали на Байковому кладовищі.