Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 Pro
Главная Стиль Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 Pro
Стиль

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 Pro

В ней она показала возможности камеры iPhone 18 Pro. К проекту присоединились и другие украинские специалисты.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Таню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)
Дата: 22 сентября 2026

Украинский режиссер и клипмейкер Таня Муиньо присоединилась к новому рекламному проекту Apple. Она стала режиссером компании Night Moves, посвященной возможностям камеры нового iPhone 18 Pro.

Wave RBC.UA сообщает, что о работе Муиньо написала в Instagram.

О чем ролик

В центре ролика - ночная съемка и игра со светом и движением. Таким образом, авторы демонстрируют, как смартфон работает со сложным освещением. Apple среди особенностей камеры iPhone 18 Pro отдельно выделяет улучшенную съемку в условиях низкой освещенности и новую скользящую диафрагму основной 48-мегапиксельной камеры.

К созданию рекламного видео подключились и другие украинские представители креативной индустрии. Оператором стал Никита Кузьменко, а главную роль в кадре исполнила украинская танцовщица Екатерина Бышева.

Саундтреком в кампанию стала композиция "DANCE" американской певицы Slayyyter. Трек использован в новом видео, которое стало частью промокампании Apple.

Кто такая Таню Муиньо

Таню Муиньо - украинский режиссер, клипмейкер, фотограф и дизайнер, которая работает с артистами международного масштаба. Она родилась 7 декабря 1989 в Одессе, первые годы жизни провела на Кубе.

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 ProТаню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

Заметной частью ее ранней карьеры стало сотрудничество с украинским артистом MONATIK. Муиньо сняла для него более десятка видеоработ, среди которых клипы на песни "Кружит", "Vitamin D", "Love It Ритм", а также мюзикл "Ритм".

Международная карьера режиссера получила новый толчок после работы над клипом Katy Perry "Small Talk" в 2019 году. Позже Муиньо начала сотрудничать с такими мировыми артистами, как Harry Styles, Lil Nas X, Cardi B, Dua Lipa, Lady Gaga, Jung Kook, Rosalia, Doja Cat, Post Malone, The Weeknd, Sam Smith, Lenny Kravitz, Elton John и Britney Spears.

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 ProТаню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

В 2024 году Муиньо стала постановщицей номера alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении" в Мальме. Украинский дуэт тогда занял третье место в финале конкурса.

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла рекламу для нового iPhone 18 ProТаню Муиньо (фото: instagram.com/tanumuino)

Главные новости
"Я ей очень благодарна". Лариса Руснак о потере мамы, "Одиссее" Урывского и секретах молодости "Я ей очень благодарна". Лариса Руснак о потере мамы, "Одиссее" Урывского и секретах молодости Последний пост Синди Кроуфорд о сыне: что она писала Пресли незадолго до трагедии Последний пост Синди Кроуфорд о сыне: что она писала Пресли незадолго до трагедии "Кто стирает трусы Путина?" Британская группа Pet Shop Boys высмеяла российского диктатора "Кто стирает трусы Путина?" Британская группа Pet Shop Boys высмеяла российского диктатора