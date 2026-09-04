Синди Кроуфорд трогательно поздравила дочь с 25-летием: "Мудрая не по годам"

Для семьи Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера 3 сентября стало особенным днем - их дочь Кая Гербер отпраздновала 25-летие. Wave RBC.UA сообщает, что по случаю юбилея легендарная супермодель поделилась трогательным поздравлением в Instagram , показав поклонникам не только свежее совместное фото с дочерью, но и один из ее детских кадров.

На архивном снимке Кая еще совсем маленькая - ей около года. Рядом с ним Кроуфорд опубликовала современное фото 25-летней дочери и оставила для нее личное послание.

Синди призналась, что особенно гордится женщиной, которой выросла ее дочь. Она назвала Каю мудрой не за годы и отметила ее доброту, сострадание и любовь к людям.

"Мудрая не по годам и полна сострадания, доброты и любви. Наблюдать за тем, как ты выросла в прекрасную женщину, какова ты сегодня, - одно из величайших благословений в моей жизни. Всегда тобой горжусь", - написала модель.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кая Гербер шагает по стопам матери

В 16 лет Кая подписала модельный контракт и вышла на подиум на показах ведущих модных брендов.

Ее карьера быстро пошла вверх: Гербер появлялась на обложках известных глянцевых изданий и работала с такими модными домами, как Chanel, Prada, Valentino и Versace.

Кая Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Впрочем, в последние годы Гербер все активнее развивает себя как актриса. Она появилась в фильмах "Вавилон" и "Девичий рай", а также в сериалах "Американская история ужасов" и "Палм-Рояль".

Несмотря на успехи, Кая не раз говорила о влиянии знаменитой матери на ее профессиональный путь. Синди Кроуфорд стала для дочери не только примером в модельной индустрии, но и человеком, помогавшим ей адаптироваться к жизни под постоянным вниманием публики.