Сын Шварценеггера похвастался накачанным телом на соревнованиях: пошел по стопам отца
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Сын Шварценеггера похвастался накачанным телом на соревнованиях: пошел по стопам отца

Он впервые выступил на профессиональном турнире PNBA, где продемонстрировал мышцы и занял пятое место в своей категории

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Джозеф Баэна (фото: Getty Images)
Дата: 09 ноября 2026

29-летний Джозеф Баэна, сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, сделал новый шаг в спортивной карьере. Wave RBC.UA сообщает, что впервые выступил на соревнованиях Профессиональной ассоциации натурального бодибилдинга (PNBA) и вошел в пятерку лучших участников своей категории.

Какое место занял Джозеф

Дебют Баены состоялся на Кубке мира PNBA в Эль-Сегундо, штат Калифорния. Спортсмен соревновался в категории Classic Physique ("Классический физик"), где оценивают не только мышечную массу, но и пропорции тела, симметрию и общую эстетику.

По результатам выступления он занял пятое место.

Своими первыми впечатлениями от профессионального старта Джозеф поделился в Instagram. Он опубликовал видео выступления, на котором демонстрирует бодибилдерские позы, подчеркивая рельеф мышц.

"Первый взгляд на мою программу позирования на Кубке мира PNBA", - написал Баэна под роликом.

Особенное внимание привлекло и музыкальное сопровождение его выступления. Для демонстрации физической формы Джозеф избрал композицию Trio итальянского композитора Эннио Морриконе из культового вестерна Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой".

Интересно, что к бодибилдингу Баэн начал активно приобщаться относительно недавно. Свой первый любительский турнир он провел только в марте, а теперь уже испытал силы на профессиональном уровне.

Сколько детей у Арнольда Шварценеггера

Джозеф - сын Арнольда Шварценеггера и Милдред Патрисии Баены, ранее работавшей домработницей в семье актера. О том, что у Шварценеггера есть сын от бывшей работницы, стало известно в 2011 году.

У Арнольда Шварценеггера пятеро детей. Четверо из них - Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер родились в браке актера с журналисткой Марией Шрайвер.

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