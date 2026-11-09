Син Шварценеггера похизувався накачаним тілом на змаганнях: пішов стопами батька

29-річний Джозеф Баена, син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, зробив новий крок у спортивній кар'єрі. Wave RBC.UA повідомляє, що він уперше виступив на змаганнях Професійної асоціації натурального бодібілдингу (PNBA) та увійшов до п'ятірки найкращих учасників своєї категорії.

Яке місце посів Джозеф

Дебют Баени відбувся на Кубку світу PNBA в Ель-Сегундо, штат Каліфорнія. Спортсмен змагався у категорії Classic Physique ("Класичний фізик"), де оцінюють не лише м'язову масу, а й пропорції тіла, симетрію та загальну естетику.

За результатами виступу він посів п'яте місце.

Своїми першими враженнями від професійного старту Джозеф поділився в Instagram. Він опублікував відео з виступу, на якому демонструє бодібілдерські пози, підкреслюючи рельєф м'язів.

"Перший погляд на мою програму позування на Кубку світу PNBA", - написав Баена під роликом.

Особливу увагу привернув і музичний супровід його виступу. Для демонстрації фізичної форми Джозеф обрав композицію Trio італійського композитора Енніо Морріконе з культового вестерну Серджо Леоне "Хороший, поганий, злий".

Цікаво, що до бодібілдингу Баена почав активно долучатися відносно нещодавно. Свій перший аматорський турнір він провів лише в березні, а тепер уже випробував сили на професійному рівні.

Скільки дітей у Арнольда Шварценеггера

Джозеф - син Арнольда Шварценеггера та Мілдред Патрісії Баени, яка раніше працювала хатньою робітницею в родині актора. Про те, що у Шварценеггера є син від колишньої працівниці, стало відомо у 2011 році.

У Арнольда Шварценеггера п'ятеро дітей. Четверо з них - Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер народилися у шлюбі актора з журналісткою Марією Шрайвер.