Сын Бритни Спирс признался, как на него влияет известная фамилия: "Я должен что-то доказывать"

20-летний Джейден Джеймс Федерлайн рассказал, почему он устал от чужих предположений и как находит себя в музыке.
20-летний Джейден Джеймс Федерлайн, младший сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, дал редкое откровенное интервью. В разговоре он рассказал, как известные родители и постоянное внимание публики повлияли на его жизнь, а также поделился своими творческими увлечениями.
Wave RBC.UA сообщает, что Джейден стал героем нового выпуска Interview, для которого также снялся в фотосессии. Во время разговора он говорил о музыке, моде, ожиданиях окружения и многочисленных предположениях, сопровождающих его семью.
По словам Джейдена, фамилия Спирс-Федерлайн нередко создает ощущение, что ему нужно постоянно отвечать определенным ожиданиям.
"Кажется, что я постоянно должен что-то доказывать, хотя на самом деле ничего доказывать не надо", - признался он.
Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)
Со временем, по словам молодого музыканта, он стал иначе относиться к желанию получить одобрение от других. Наиболее переоцененным в жизни Джейден назвал самое стремление нравиться окружению.
"Чем больше ты пытаешься угодить другим, тем больше теряешь себя", - объяснил он.
Отдельно Джейден рассказал о стереотипах, с которыми сталкивается из-за своей семьи. Ему не нравится, когда люди делают выводы о нем, не зная лично.
"Вопросы с предположениями. Я бы предпочел, чтобы люди узнавали меня лично, а не делали вид, будто уже и так все обо мне знают", - сказал сын Бритни Спирс.
Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)
Он также признался, что иногда создает впечатление человека, полностью контролирующего собственную жизнь, хотя на самом деле все не так идеально.
На вопрос, что он чаще всего делает вид, Джейден ответил: "Идею о том, что у меня все под контролем и разложено по полочкам".
Несмотря на его семью, Джейден постепенно формирует собственный творческий путь. Он интересуется модой, участвует в показах, играет на пианино и пишет музыку. Именно творчество он называет одним из способов справиться с внутренним напряжением и давлением.
Для Джейдена музыка стала пространством, где он может оставаться собой - вне громкой фамилии и чужих ожиданий.
Бритни Спирс с сыном Джейденом (фото: скриншот)