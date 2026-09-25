Син Брітні Спірс зізнався, як на нього впливає відоме прізвище: "Я мушу щось доводити"

20-річний Джейден Джеймс Федерлайн, молодший син Брітні Спірс і Кевіна Федерлайна, дав рідкісне відверте інтерв’ю. У розмові він розповів, як відомі батьки та постійна увага публіки вплинули на його життя, а також поділився власними творчими захопленнями.

Wave RBC.UA повідомляє, що Джейден став героєм нового випуску Interview , для якого також знявся у фотосесії. Під час розмови він говорив про музику, моду, очікування оточення та численні припущення, які супроводжують його родину.

Йому потрібно відповідати очікуванням

За словами Джейдена, прізвище Спірс-Федерлайн нерідко створює відчуття, що йому потрібно постійно відповідати певним очікуванням.

"Здається, ніби я постійно мушу щось доводити, хоча насправді нічого доводити не треба", - зізнався він.

Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)

З часом, за словами молодого музиканта, він почав інакше ставитися до бажання отримати схвалення від інших. Найбільш переоціненим у житті Джейден назвав саме прагнення подобатися оточенню.

"Чим більше ти намагаєшся догодити іншим, тим більше втрачаєш себе", - пояснив він.

Окремо Джейден розповів про стереотипи, з якими стикається через свою родину. Йому не подобається, коли люди роблять висновки про нього, не знаючи особисто.

"Запитання із припущеннями. Я б волів, щоб люди дізнавалися мене особисто, а не вдавали, ніби вже й так усе про мене знають", - сказав син Брітні Спірс.

Джейден Джеймс Федерлайн (фото: instagram.com/jaydenjames)

Вдає, що все під контролем

Він також зізнався, що іноді створює враження людини, яка повністю контролює власне життя, хоча насправді все не так ідеально.

На запитання, що він найчастіше вдає, Джейден відповів: "Ідею про те, що у мене все під контролем і розкладено по поличках".

Попри увагу до його родини, Джейден поступово формує власний творчий шлях. Він цікавиться модою, бере участь у показах, грає на піаніно та пише музику. Саме творчість хлопець називає одним зі способів впоратися з внутрішнім напруженням і тиском.

Для Джейдена музика стала простором, де він може залишатися собою - поза гучним прізвищем і чужими очікуваннями.

Брітні Спірс з сином Джейденом (фото: скриншот)