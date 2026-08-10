"Быстро привыкаешь". Либеровы поделились, как переживают опасность во время съемок

Фотографы признались, какой кадр мечтают сделать больше всего
Константин и Влада Либеровы работают на передовых позициях, в разрушенных городах, рядом с военными и гражданскими, показывая миру последствия российской агрессии против Украины. Часто супруги оказываются в опасных зонах и под обстрелами, но продолжают выполнять свою миссию.
В эксклюзивном интервью Wave RBC.UA фотографы рассказали, как относятся к опасности и какой кадр мечтают сделать после войны.
За годы полномасштабной войны фотографы не раз оказывались в ситуациях, когда приходилось работать под ударами врага.
Они признались, были ли случаи, когда смерть была на расстоянии нескольких метров и как относятся к подобным обстоятельствам.
"Да, и не раз. Но к этому достаточно быстро привыкаешь. И всегда держишь в голове, что все, что проживаем на войне мы - это лишь часть того, что военные проживают каждый день", - отметили они.
По словам фотографов, их главная цель в такие моменты - донести реальность о войне до тех, кто не видит ее последствий своими глазами.
"Если мы были где-то и там происходило что-то действительно опасное, наша задача прежде всего - показать, как это: быть там, где наши военные выживают каждый день", - рассказали они.
Либеровы подчеркнули, что военная фотография помогает преодолеть дистанцию между теми, кто живет в относительной безопасности и теми, кто защищает страну на передовой.
"Хотя бы на минуту просмотра этих фотографий снизить разрыв между гражданским и военным мирами", - объяснили они.
Либеровы о работе в условиях опасности (фото предоставлено супругами)
Константин и Влада признались, что не привыкли воспринимать свою работу как нечто историческое.
"Мы редко расцениваем это так. Когда живешь в исторические времена, все, что ты делаешь, со временем может иметь историческое значение. Мы просто делаем то, во что очень верим, и стараемся делать это как можно лучше", - поделились фотографы.
За время полномасштабной войны они сделали тысячи важных кадров, но больше всего мечтают зафиксировали только один.
"Как военные возвращаются домой. Больше всего ждем этого", - подытожили они.