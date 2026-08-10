"Быстро привыкаешь". Либеровы поделились, как переживают опасность во время съемок
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"Быстро привыкаешь". Либеровы поделились, как переживают опасность во время съемок

Фотографы признались, какой кадр мечтают сделать больше всего

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Константин и Влада Либеровы (фото: instagram.com/libkos)
Дата: 10 августа 2026

Константин и Влада Либеровы работают на передовых позициях, в разрушенных городах, рядом с военными и гражданскими, показывая миру последствия российской агрессии против Украины. Часто супруги оказываются в опасных зонах и под обстрелами, но продолжают выполнять свою миссию.

В эксклюзивном интервью Wave RBC.UA фотографы рассказали, как относятся к опасности и какой кадр мечтают сделать после войны.

Что сказали Либеровы об опасности во время съемок

За годы полномасштабной войны фотографы не раз оказывались в ситуациях, когда приходилось работать под ударами врага.

Они признались, были ли случаи, когда смерть была на расстоянии нескольких метров и как относятся к подобным обстоятельствам.

"Да, и не раз. Но к этому достаточно быстро привыкаешь. И всегда держишь в голове, что все, что проживаем на войне мы - это лишь часть того, что военные проживают каждый день", - отметили они.

По словам фотографов, их главная цель в такие моменты - донести реальность о войне до тех, кто не видит ее последствий своими глазами.

"Если мы были где-то и там происходило что-то действительно опасное, наша задача прежде всего - показать, как это: быть там, где наши военные выживают каждый день", - рассказали они.

Либеровы подчеркнули, что военная фотография помогает преодолеть дистанцию между теми, кто живет в относительной безопасности и теми, кто защищает страну на передовой.

"Хотя бы на минуту просмотра этих фотографий снизить разрыв между гражданским и военным мирами", - объяснили они.

&quot;Быстро привыкаешь&quot;. Либеровы поделились, как переживают опасность во время съемокЛиберовы о работе в условиях опасности (фото предоставлено супругами)

Желанное фото Либеровых

Константин и Влада признались, что не привыкли воспринимать свою работу как нечто историческое.

"Мы редко расцениваем это так. Когда живешь в исторические времена, все, что ты делаешь, со временем может иметь историческое значение. Мы просто делаем то, во что очень верим, и стараемся делать это как можно лучше", - поделились фотографы.

За время полномасштабной войны они сделали тысячи важных кадров, но больше всего мечтают зафиксировали только один.

"Как военные возвращаются домой. Больше всего ждем этого", - подытожили они.

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