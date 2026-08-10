"Швидко звикаєш". Ліберови поділилися, як переживають небезпеку під час зйомок

Костянтин і Влада Ліберови працюють на передових позиціях, у зруйнованих містах, поруч із військовими та цивільними, показуючи світові наслідки російської агресії проти України. Часто подружжя опиняється в небезпечних зонах та під обстрілами, але продовжує виконувати свою місію.

В ексклюзивному інтерв’ю Wave RBC.UA фотографи розповіли, як ставляться до небезпеки та який кадр мріють зробити після війни.

Що сказали Ліберови про небезпеку під час зйомок

За роки повномасштабної війни фотографи неодноразово опинялися в ситуаціях, коли доводилося працювати під ударами ворога.

Вони зізналися, чи були випадки, коли смерть була на відстані кількох метрів, та як ставляться до подібних обставин.

"Так, і не раз. Але до цього доволі швидко звикаєш. І завжди тримаєш у голові, що все, що проживаємо на війні ми, - це лише частина того, що військові проживають щодня", - зазначили вони.

За словами фотографів, їхня головна мета у такі миті - донести реальність про війну до тих, хто не бачить її наслідків на власні очі.

"Якщо ми були десь і там відбувалось щось справді небезпечне, наше завдання насамперед - показати, як це: бути там, де наші військові виживають щодня", - розповіли вони.

Ліберови наголосили, що воєнна фотографія допомагає подолати дистанцію між тими, хто живе у відносній безпеці, і тими, хто захищає країну на передовій.

"Хоча б на хвилину перегляду цих світлин зменшити розрив між цивільним та військовим світами", - пояснили вони.

Ліберови про роботу в умовах небезпеки (фото надане подружжям)

Омріяне фото Ліберових

Костянтин і Влада зізналися, що не звикли сприймати свою роботу як щось історичне.

"Ми рідко розцінюємо це так. Коли живеш в історичні часи, все, що ти робиш, з часом може мати історичне значення. Ми просто робимо те, у що дуже віримо, і намагаємось робити це якомога краще", - поділилися фотографи.

За час повномасштабної війни вони зробили тисячі важливих кадрів, але найбільше мріють зафіксували лише один.

"Як військові повертаються додому. Понад усе чекаємо на це", - підсумували вони.