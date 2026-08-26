Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикенд
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Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикенд

Влюбленные показали серию нежных кадров из отеля и отдыха у моря.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Дата: 26 августа 2026

Актерская пара Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая, долго подогревавшие слухи о своем романе, больше не скрывают своих отношений. После официального подтверждение они все почаще делятся общими моментами с поклонниками.

Wave RBC.UA сообщает, где пара провела общий отдых и какие кадры выложили в сеть.

Что известно об их отношениях

На прошлой неделе Цымбалюк рассекретил отношения со Светлицкой. А недавно влюбленные отправились вместе в Одессу, откуда показали серию атмосферных кадров из отдыха.

На фотографиях пара позирует в лифте, гостиничном номере и на террасе. На некоторых кадрах Тарас и Елена нежно обнимаются и демонстрируют близость.

Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендТарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актеры наслаждаются совместной поездкой и, похоже, больше не намерены скрывать свои чувства от публики. Романтические кадры из Одессы они опубликовали в Instagram, чем в очередной раз привлекли внимание поклонников к своим отношениям.

Напомним, Елена уже была замужем, тогда как Тарас имеет за плечами два брака.

Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендВместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикендТарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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