Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикенд

Влюбленные показали серию нежных кадров из отеля и отдыха у моря.
Актерская пара Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая, долго подогревавшие слухи о своем романе, больше не скрывают своих отношений. После официального подтверждение они все почаще делятся общими моментами с поклонниками.
Wave RBC.UA сообщает, где пара провела общий отдых и какие кадры выложили в сеть.
На прошлой неделе Цымбалюк рассекретил отношения со Светлицкой. А недавно влюбленные отправились вместе в Одессу, откуда показали серию атмосферных кадров из отдыха.
На фотографиях пара позирует в лифте, гостиничном номере и на террасе. На некоторых кадрах Тарас и Елена нежно обнимаются и демонстрируют близость.
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Актеры наслаждаются совместной поездкой и, похоже, больше не намерены скрывать свои чувства от публики. Романтические кадры из Одессы они опубликовали в Instagram, чем в очередной раз привлекли внимание поклонников к своим отношениям.
Напомним, Елена уже была замужем, тогда как Тарас имеет за плечами два брака.
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)