Разом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікенд
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Зірки

Разом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікенд

Закохані показали серію ніжних кадрів із готелю та відпочинку біля моря.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Дата: 26 серпня 2026

Акторська пара Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька, які тривалий час підігрівали чутки про свій роман, більше не приховують своїх стосунків. Після офіційного підтвердження вони дедалі частіше діляться спільними моментами з шанувальниками.

Wave RBC.UA повідомляє, де пара провела спільний відпочинок та які кадри виклали в мережу.

Що відомо про їхні стосунки

Минулого тижня Цимбалюк розсекретив стосунки зі Світлицькою. А нещодавно закохані вирушили разом до Одеси, звідки показали серію атмосферних кадрів із відпочинку.

На світлинах пара позує в ліфті, готельному номері та на терасі. На деяких кадрах Тарас та Олена ніжно обіймаються й демонструють близькість.

Разом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендТарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актори насолоджуються спільною поїздкою та, схоже, більше не мають наміру приховувати свої почуття від публіки. Романтичні кадри з Одеси вони опублікували в Instagram, чим вкотре привернули увагу шанувальників до своїх стосунків.

Нагадаємо, Олена вже була заміжня, тоді як Тарас має за плечима два шлюби.

Разом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендРазом в Одесі: Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька влаштували романтичний вікендТарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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