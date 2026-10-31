Призрак в ванной и советы принцессы: 10 звезд, которые рассказывали о встречах с потусторонним

Wave RBC.UA собрало 10 историй звезд, публично рассказывающих, что видели привидений или пытались с ними общаться. Все это - личные воспоминания и убеждения знаменитостей.

Майли Сайрус рассказывала о мальчике-призраке в лондонской квартире, Кристен Стюарт признавалась, что обращается к духам, а Гелена Бонэм Картер - советовавшаяся с покойной принцессой Маргарет перед съемками в "Короне". У знаменитостей хватает собственных историй для вечера на Геловине.

Киану Ривз

На шоу Джимми Киммела в 2014 году Киану Ривз вспомнил случай с детства. По словам актера, ему было примерно шесть-семь лет, когда в нью-йоркской квартире он увидел в дверях двигавшуюся сама собой куртку.

Головы, тела или ног внутри не было. Через мгновение куртка исчезла. Ривз сначала отнесся к увиденному с детским любопытством, но заметил испуганную реакцию находившейся рядом няни.

Впрочем, даже пересказывая эту историю, актер оставил место для вопроса: это было привидение или просто странная летающая куртка?

Киану Ривз (фото: Getty Images)

Майли Сайрус

В интервью ELLE UK в 2013 году певица рассказала о квартире, арендованной в Лондоне во время европейского тура 2009 года.

Здание, по ее словам, было переоборудовано из бывшей пекарни.

Сайрус казалось, что в ванной она видит маленького мальчика: он сидел на умывальнике и качал ногами.

Певица также вспоминала странный случай с младшей сестрой Ноа – якобы во время душа ручка крана вернулась сама, а вода стала обжигаться.

В конце концов семья переехала в гостиницу. Майли уверяла, что возвращаться в эту квартиру больше не собирается. Ее рассказ для ELLE UK цитировал Us Weekly.

Майли Сайрус (фото: Getty Images)

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон возвращалась к теме привидений в разговоре с Говардом Стерном в мае 2024 года.

Актриса утверждала, что в детстве регулярно их видела, и сравнила этот опыт с сюжетом триллера "Шестое чутье".

"Когда я была маленькой девочкой, все было довольно безумно, потому что я все время видела привидений", - рассказала Гадсон.

Свои нынешние ощущения она описывала скорее как получение определенных сообщений.

Звезда также поделилась собственным представлением о потустороннем мире: по ее мнению, оно может быть многомерным и значительно сложнее, чем люди способны вообразить.

Кейт Гадсон (фото: Getty Images)

Кристен Стюарт

В разговоре с Vanity Fair в 2019 году Кристен Стюарт ответила на вопрос о вере в призраков очень прямо.

"Я с ними разговариваю", - сказала актриса.

Она объяснила: если во время съемок оказывается в незнакомой квартире в странном маленьком городке, может вслух попросить невидимых собеседников ее не трогать.

В то же время Стюарт не принималась объяснять природу этого опыта. Она говорила о чувствительности к энергии – как людям, так и тому, что сама связывает с привидениями.

Кристен Стюарт (фото: Getty Images)

Ванесса Гадженс

На шоу Келли Кларксон в апреле 2022 года Ванесса Гадженс заявила, что приняла свою способность видеть и слышать то, что считает проявлениями потустороннего. Раньше, по ее словам, неизвестное ее пугало.

Актриса рассказала, как вместе с подругой отправилась на кладбище и воспользовалась устройством spirit box, применяемым при поиске привидений. У одной из могил они обратились к духу по имени Сэм и попросили назвать их имена.

Гадженс утверждала, что среди шумов услышала ответы. Именно так она истолковала звуки с устройства – как разговор с привидением.

Ванесса Гадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens)

Гелена Бонэм Картер

Готовясь сыграть принцессу Маргарет в "Короне", Гелена Бонэм Картер не ограничилась биографиями.

На шоу Грэма Нортона в 2019 году актриса рассказала о знакомой медиумке, которая якобы помогла ей связаться с покойной сестрой Елизаветы II.

По версии Бонэм Картер, она спросила, не будет ли возражать принцесса против того, чтобы актриса ее сыграла и получила одобрительный ответ.

Был и конкретный совет для роли – правильно воспроизвести манеру курения. Актриса рассказала, что Маргарет отметила выразительность жестов с мундштуком.

Именно из-за медиумки, а не во время личного видения, по ее словам, и состоялся этот разговор.

Гелена Бонэм Картер (фото: Википедия)

Мэттью Макконаги

Мэттью Макконаги рассказывал о привидении по имени мадам Блю, который якобы поселился в его доме.

В видеоинтервью ScreenSlam актер упоминал, что поначалу это присутствие не казалось особенно дружеским.

Вместо того чтобы убегать, он решил заявить о своих правах на жилье.

"Можешь передвигаться сколько угодно, но я никуда не уйду", - так Макконаги пересказал свое обращение к привидению.

По его словам, гости также говорили, что чувствуют кого-то в коридоре. Впоследствии странные явления прекратились, а ранее избегавшая комната стала нравиться посетителям. Актер в шутку описывал это как мирное сосуществование с мадам Блю.

Мэттью Макконаги (фото: Getty Images)

Стинг

В интервью The Irish Times, хранящемся на его официальном сайте, Стинг описал ночную встречу в старом доме. Приблизительно в три утра он проснулся и увидел в углу женщину с ребенком.

Сначала музыкант решил, что это его жена Труди Стайлер с сыном. Но протянул руку и почувствовал, что Труди лежит рядом.

По словам Стинга, жена тоже проснулась и увидела фигуры. Он также вспоминал непонятные голоса и предметы, двигавшиеся в доме.

Музыкант признавал: этот опыт поколебал его привычный прагматичный взгляд на мир.

Стинг (фото: Википедия)

Джиджи Гадид

В геловинском видео Vogue 2018 Джиджи Гадид вспомнила старый дом, где жила в детстве. Ее комната была на чердаке, а из шкафа доносились непонятные звуки.

Когда отец рассказал, что раньше в доме жила пожилая женщина, непонятные звуки получили мистическое объяснение.

По словам Гадида, тогда она поверила, что с бывшей жительницей можно разговаривать, и даже предлагала ей чай.

Гадид не утверждала, что видела фигуру этой женщины. Ее история – о детской уверенности в том, что с невидимой соседкой можно найти общий язык.

Джиджи Гадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Сара Снук

Звезда "Наследников" Сара Снук рассказала на шоу Сета Майерса в мае 2025 года, что во время лондонского показа "Портрета Дориана Грея" заметила в зале необычную фигуру.

Ее внимание привлекло очень светлое детское платье викторианского вида. Когда актриса посмотрела в ту сторону снова, фигура уже исчезла.

Работники театра предложили вполне земное объяснение: иногда к ним по ошибке приходят костюмированные зрители "Призрака оперы". Снук допустила такую возможность, но склонялась к мистической версии.

"Я думаю, это был призрак!" – сказала актриса.