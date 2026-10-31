Привид у ванній і поради принцеси: 10 зірок, які розповідали про зустрічі з потойбічним

Wave RBC.UA зібрало 10 історій зірок, які публічно розповідали, що бачили привидів або намагалися з ними спілкуватися. Усе це — особисті спогади та переконання знаменитостей.

Майлі Сайрус розповідала про хлопчика-привида в лондонській квартирі, Крістен Стюарт зізнавалася, що звертається до духів, а Гелена Бонем Картер - що радилася з покійною принцесою Маргарет перед зйомками в "Короні". У знаменитостей вистачає власних історій для вечора на Геловін.

Кіану Рівз

На шоу Джиммі Кіммела у 2014 році Кіану Рівз пригадав випадок із дитинства. За словами актора, йому було приблизно шість-сім років, коли в нью-йоркській квартирі він побачив у дверях куртку, яка рухалася сама собою.

Голови, тіла чи ніг усередині не було. За мить куртка зникла. Рівз спершу поставився до побаченого з дитячою цікавістю, але помітив перелякану реакцію няні, яка перебувала поруч.

Утім, навіть переказуючи цю історію, актор залишив місце для запитання: це був привид чи просто дивна куртка, що літала?

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

Майлі Сайрус

В інтерв'ю ELLE UK у 2013 році співачка розповіла про квартиру, яку орендувала в Лондоні під час європейського туру 2009 року.

Будівлю, за її словами, переобладнали з колишньої пекарні.

Сайрус здавалося, що у ванній вона бачить маленького хлопчика: він сидів на умивальнику й гойдав ногами.

Співачка також згадувала дивний випадок із молодшою сестрою Ноа - нібито під час душу ручка крана повернулася сама, а вода стала обпікати.

Зрештою родина переїхала до готелю. Майлі запевняла, що повертатися до тієї квартири більше не збирається. Її розповідь для ELLE UK цитувало Us Weekly.

Майлі Сайрус (фото: Getty Images)

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон поверталася до теми привидів у розмові з Говардом Стерном у травні 2024 року.

Акторка стверджувала, що в дитинстві регулярно їх бачила, і порівняла цей досвід із сюжетом трилера "Шосте чуття".

"Коли я була маленькою дівчинкою, усе було досить шалено, тому що я весь час бачила привидів", - розповіла Гадсон.

Свої теперішні відчуття вона описувала радше як отримання певних повідомлень.

Зірка також поділилася власним уявленням про потойбіччя: на її думку, воно може бути багатовимірним і значно складнішим, ніж люди здатні уявити.

Кейт Гадсон (фото: Getty Images)

Крістен Стюарт

У розмові з Vanity Fair у 2019 році Крістен Стюарт відповіла на запитання про віру в привидів дуже прямо.

"Я з ними розмовляю", - сказала акторка.

Вона пояснила: якщо під час зйомок опиняється в незнайомій квартирі в дивному маленькому містечку, може вголос попросити невидимих співрозмовників її не чіпати.

Водночас Стюарт не бралася пояснювати природу цього досвіду. Вона говорила про чутливість до енергії - як людей, так і того, що сама пов'язує з привидами.

Крістен Стюарт (фото: Getty Images)

Ванесса Гадженс

На шоу Келлі Кларксон у квітні 2022 року Ванесса Гадженс заявила, що прийняла свою здатність бачити й чути те, що вважає проявами потойбічного. Раніше, за її словами, невідоме її лякало.

Акторка розповіла, як разом із подругою вирушила на кладовище та скористалася пристроєм spirit box, який застосовують під час пошуків привидів. Біля однієї з могил вони звернулися до духа на ім'я Сем і попросили назвати їхні імена.

Гадженс стверджувала, що серед шумів почула відповіді. Саме так вона витлумачила звуки з пристрою - як розмову з привидом.

Ванесса Гадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens)

Гелена Бонем Картер

Готуючись зіграти принцесу Маргарет у "Короні", Гелена Бонем Картер не обмежилася біографіями.

На шоу Ґрема Нортона у 2019 році акторка розповіла про знайому медіумку, яка нібито допомогла їй зв'язатися з покійною сестрою Єлизавети II.

За версією Бонем Картер, вона запитала, чи не заперечуватиме принцеса проти того, щоб акторка її зіграла, й отримала схвальну відповідь.

Була й конкретна порада для ролі - правильно відтворити манеру куріння. Акторка переказала, що Маргарет наголосила на виразності жестів із мундштуком.

Саме через медіумку, а не під час особистого видіння, за її словами, й відбулася ця розмова.

Гелена Бонем Картер (фото: Вікіпедія)

Меттью Макконагі

Меттью Макконагі розповідав про привида на ім'я мадам Блю, який нібито оселився в його будинку.

У відеоінтерв'ю ScreenSlam актор згадував, що спочатку ця присутність не здавалася особливо дружньою.

Замість того щоб тікати, він вирішив заявити про свої права на житло.

"Можеш пересуватися скільки завгодно, але я нікуди не піду", - так Макконагі переказав своє звернення до привида.

За його словами, гості також говорили, що відчувають когось у коридорі. Згодом дивні явища припинилися, а кімната, якої раніше уникали, стала подобатися відвідувачам. Актор жартома описував це як мирне співіснування з мадам Блю.

Меттью Макконагі (фото: Getty Images)

Стінг

В інтерв'ю The Irish Times, яке зберігається на його офіційному сайті, Стінг описав нічну зустріч у старому будинку. Приблизно о третій ранку він прокинувся й побачив у кутку жінку з дитиною.

Спершу музикант вирішив, що це його дружина Труді Стайлер із сином. Але простягнув руку й відчув, що Труді лежить поруч.

За словами Стінга, дружина теж прокинулася й побачила постаті. Він також згадував незрозумілі голоси та предмети, що рухалися в будинку.

Музикант визнавав: цей досвід похитнув його звичний прагматичний погляд на світ.

Стінг (фото: Вікіпедія)

Джіджі Гадід

У геловінському відео Vogue 2018 року Джіджі Гадід пригадала старий будинок, де жила в дитинстві. Її кімната була на горищі, а із шафи долинали незрозумілі звуки.

Коли батько розповів, що раніше в будинку мешкала літня жінка, незрозумілі звуки отримали містичне пояснення.

За словами Гадід, тоді вона повірила, що з колишньою мешканкою можна розмовляти, і навіть пропонувала їй чай.

Гадід не стверджувала, що бачила постать цієї жінки. Її історія - про дитячу впевненість у тому, що з невидимою сусідкою можна порозумітися.

Джіджі Гадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Сара Снук

Зірка "Спадкоємців" Сара Снук розповіла на шоу Сета Маєрса у травні 2025 року, що під час лондонського показу "Портрета Доріана Грея" помітила в залі незвичну постать.

Її увагу привернула дуже світла дитяча сукня вікторіанського вигляду. Коли акторка подивилася в той бік знову, постать уже зникла.

Працівники театру запропонували цілком земне пояснення: іноді до них помилково приходять костюмовані глядачі "Привида опери". Снук допустила таку можливість, але все ж схилялася до містичної версії.

"Я думаю, це був привид!" - сказала акторка.