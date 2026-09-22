Принцесса Диана могла иметь РДУГ: ее брат рассказал о необычных симптомах в детстве

Брат покойной принцессы Дианы Чарльз Спенсер заявил, что считает: его сестра могла иметь РДУГ - расстройство дефицита внимания и гиперактивности. Официальный диагноз Диана при жизни не получала, однако, по словам Спенсера, ее поведение и трудности в детстве имели характерные признаки этого расстройства.

Чарльз Спенсер связывает поведение Дианы с РДУГ

Об этом граф Спенсер рассказал в своих мемуарах "Лебединая песня: Диана, моя сестра" (Swan Song: Diana, My Sister), вышедших 22 сентября 2026 года. Книга посвящена его воспоминаниям о сестре, ее детстве, жизни в королевской семье и последних годах.

Спенсер рассказал, что сам получил диагноз РДУГ уже во взрослом возрасте. После этого он стал иначе воспринимать трудности, с которыми его сестра сталкивалась в детстве.

По его словам, у Дианы были проблемы с учебой, в частности ей было сложно с концентрацией, правописанием и порядком слов и букв. Спенсер также предполагает, что у нее могла быть дислексия.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Его наблюдения частично подтверждают школьные характеристики Дианы, которые он приводит в мемуарах. Учителя еще в детстве обращали внимание на то, что девушке было трудно долго сконцентрироваться, она могла становиться непоседливой на уроках и легко отвлекалась. В одном из отчетов отмечалось, что ее недостаточная концентрация мешала обучению.

В то же время важно, что эти воспоминания не являются доказательством установленного диагноза РДУГ. Сам Спенсер говорит о собственном предположении, основанном на его опыте и воспоминаниях о сестре.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Диана могла очень остро переживать отказ

В мемуарах Спенсер также пишет об эмоциональной реакции сестры на конфликты с близкими. Диана могла надолго прекратить общение с человеком, если чувствовала, что его подвела.

Он связывает это с тем, что называет чувствительностью к отказу, который, по его мнению, был характерен и для Дианы. В то же время термин "дисфория чувствительности к отказу" (RSD), упоминаемый Спенсером, не является отдельным официальным медицинским диагнозом или формально признанным симптомом РДУГ.

Чарльз Спенсер отмечает, что не хочет ставить сестре диагноз задним числом. Его цель, по его словам, объяснить особенности ее поведения через собственный опыт с РДУГ и показать, насколько сложным для Дианы был период, когда о подобных расстройствах знали гораздо меньше.