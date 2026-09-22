Принцеса Діана могла мати РДУГ: її брат розповів про незвичайні симптоми в дитинстві

Брат покійної принцеси Діани Чарльз Спенсер заявив, що вважає: його сестра могла мати РДУГ - розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Офіційного діагнозу Діана за життя не отримувала, однак, за словами Спенсера, її поведінка та труднощі в дитинстві мали характерні ознаки цього розладу.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Рeople .

Чарльз Спенсер пов'язує поведінку Діани з РДУГ

Про це граф Спенсер розповів у своїх мемуарах "Лебедина пісня: Діана, моя сестра" (Swan Song: Diana, My Sister), які вийшли 22 вересня 2026 року. Книжка присвячена його спогадам про сестру, її дитинство, життя в королівській родині та останні роки.

Спенсер розповів, що сам отримав діагноз РДУГ уже в дорослому віці. Після цього він почав інакше сприймати труднощі, з якими його сестра стикалася в дитинстві.

За його словами, Діана мала проблеми з навчанням, зокрема їй було складно з концентрацією, правописом і порядком слів та літер. Спенсер також припускає, що в неї могла бути дислексія.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Його спостереження частково підтверджують шкільні характеристики Діани, які він наводить у мемуарах. Учителі ще в дитинстві звертали увагу на те, що дівчині було важко довго концентруватися, вона могла ставати непосидючою на уроках і легко відволікалася. В одному зі звітів також зазначалося, що її недостатня концентрація заважала навчанню.

Водночас важливо, що ці спогади не є доказом встановленого діагнозу РДУГ. Сам Спенсер говорить про власне припущення, засноване на його досвіді та спогадах про сестру.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Діана могла дуже гостро переживати відмову

У мемуарах Спенсер також пише про емоційну реакцію сестри на конфлікти з близькими. Діана могла надовго припинити спілкування з людиною, якщо відчувала, що та її підвела.

Він пов'язує це з тим, що називає чутливістю до відмови, яка, на його думку, була характерною і для Діани. Водночас термін "дисфорія чутливості до відмови" (RSD), який згадує Спенсер, не є окремим офіційним медичним діагнозом або формально визнаним симптомом РДУГ.

Чарльз Спенсер наголошує, що не хоче ставити сестрі діагноз заднім числом. Його мета, за його словами - пояснити особливості її поведінки через власний досвід із РДУГ і показати, наскільки складним для Діани був період, коли про подібні розлади знали значно менше.