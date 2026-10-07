Украшения Хайден Панеттьери попали в ломбард: Кличко просит привлечь полицию

Кличко заявил о продаже украшений Панеттьери

В новых судебных документах бывший жених актрисы утверждает, что получил информацию о продаже некоторых вещей Панеттьери человеком, который не является членом ее семьи, но ранее был с ним связан. По его словам, среди проданных могли быть ювелирные украшения.

Кличко отметил, что ломбард, куда якобы попали эти вещи, не соглашается предоставить информацию о них без обращения правоохранителей.

Именно поэтому бывший спортсмен просит привлечь полицию для расследования ситуации и возвращения имущества Панеттьери. Он отмечает, что его потеря может напрямую повредить финансовым интересам Каи, которая является единственной законной наследницей.

Панеттьери и Кличко (коллаж: РБК-Украина)

Почему Кличко хочет контролировать наследство

Напомним, в прошлом месяце Владимир подал ходатайство о временном управлении наследством Панеттьери от имени их дочери.

Он заявлял, что без срочного назначения представителя существует риск потери, повреждения или распыления имущества до того, как будет официально назначен лицо, ответственное за него.

Также он отмечал, что еще до смерти Панеттьери наняла охранную службу из-за опасений, что посторонний человек получил несанкционированный доступ к его имуществу. По словам Кличко, после этого в доме актрисы сменили замки, а некоторые ценные вещи, в частности дизайнерскую одежду, перенесли в другое место.

Кроме того, Кличко заявил, что люди, не являющиеся членами семьи, но ранее связанные с Панеттьери, могли получить доступ к ее электронной почте и удалить переписку.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Звезда сериала "Гарои" умерла 16 августа в 36 лет. Ее обнаружили без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина.

На место прибыли экстренные службы и оказали ей медицинскую помощь, однако спасти актрису не удалось. Также в доме был бывший парень актрисы Брайан Хикерсон и его брат.

В конце сентября после расследования трагедию признали несчастным случаем. Экспертиза показала, что актриса умерла из-за токсического действия нескольких веществ, в частности фентанила.