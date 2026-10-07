Прикраси Гайден Панеттьєрі потрапили в ломбард: Кличко просить залучити поліцію

Кличко заявив про продаж прикрас Панеттьєрі

У нових судових документах колишній наречений акторки стверджує, що отримав інформацію про продаж деяких речей Панеттьєрі людиною, яка не є членом її родини, але раніше була з нею пов'язана. За його словами, серед проданого могли бути ювелірні прикраси.

Кличко зазначив, що ломбард, куди нібито потрапили ці речі, не погоджується надати інформацію про них без звернення правоохоронців.

Саме тому колишній спортсмен просить залучити поліцію для розслідування ситуації та повернення майна Панеттьєрі. Він наголошує, що його втрата може безпосередньо зашкодити фінансовим інтересам Каї, яка є єдиною законною спадкоємицею.

Панеттьєрі та Кличко (колаж: РБК-Україна)

Чому Кличко хоче контролювати спадщину

Нагадаємо, минулого місяця Володимир подав клопотання про тимчасове управління спадщиною Панеттьєрі від імені їхньої доньки.

Він заявляв, що без термінового призначення представника існує ризик втрати, пошкодження або розпорошення майна до того, як буде офіційно призначена особа, відповідальна за нього.

Також він зазначав, що ще до смерті Панеттьєрі найняла охоронну службу через побоювання, що стороння людина отримала несанкціонований доступ до її майна. За словами Кличка, після цього в будинку акторки змінили замки, а деякі цінні речі, зокрема дизайнерський одяг, перенесли в інше місце.

Крім того, Кличко заявив, що люди, які не є членами родини, але раніше були пов’язані з Панеттьєрі, могли отримати доступ до її електронної пошти та видалити листування.

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі

Зірка серіалу "Гарої" померла 16 серпня у 36 років. Її знайшли без свідомості в будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

На місце прибули екстрені служби та надали їй медичну допомогу, однак врятувати акторку не вдалося. Також в будинку був колишній хлопець акторки Браян Хікерсон та його брат.

Наприкінці вересня після розслідування трагедію визнали нещасним випадком. Експертиза показала, що акторка померла через токсичну дію кількох речовин, зокрема фентанілу.