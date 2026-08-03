Работал со Snoop Dogg и Rosalía: кто стал музыкальным продюсером новой "Фабрики звезд"

Музыкальным продюсером обновленной "Фабрики звезд" на SWEET.TV стал Михаил Хонякин, известный под псевдонимом M1SHKA. В проекте он будет работать над авторскими песнями участников, формированием их индивидуального звучания и адаптацией композиций к современным мировым стандартам.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу SWEET.TV.

По словам руководителя SWEET.TV Originals и Big Entertainment Shows Владимира Завадюка, кандидатуру музыкального продюсера выбирали среди специалистов с разным опытом и видением.

"Наш выбор пал на Мишу, ведь мы стремимся давать возможность развиваться новым именам, которые уже сегодня представляют нас на международной арене. Для нас это смелый и в определенной степени рискованный шаг, но в то же время очень свежее дыхание для проекта", - отметил он.

К команде M1SHKA также присоединятся украинские авторы и хитмейкеры. Пока с ними продолжаются переговоры.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

Что известно о M1SHKA

Михаил Хонякин работал над проектами украинских и мировых артистов, среди которых Snoop Dogg, Bad Bunny, Тина Кароль и MONATIK.

Также он приобщался к созданию альбома MOTOMAMI испанской певицы Rosalía. Пластинка получила премии Grammy и Latin Grammy.

Сам продюсер говорит, что будет искать среди участников проекта не только сильные вокальные данные, но и стиль и артистическую индивидуальность.

"С начала полномасштабного вторжения в Украину появилось много новых, самобытных и невероятно талантливых артистов. Моя цель на проекте - помочь им раскрыться на максимум и отвоевать свое заслуженное место в шоубизнесе", - рассказал Хонякин.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

По его словам, особое внимание команда будет уделять современному звучанию, которое сможет конкурировать не только на украинском, но и международном музыкальном рынке.

Напомним, обновленная "Фабрика звезд" позиционируется как современная музыкальная академия для будущих self-made артистов.

Участники будут работать с вокальными коучами, хореографами, стилистами, актерами и спортивными тренерами.

Первый эпизод, посвященный кастингу на проект, выйдет 4 сентября эксклюзивно на платформе SWEET.TV.