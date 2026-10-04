Умерла канадская рок-певица Сасс Джордан: что известно

Канадская рок-исполнительница Сасс Джордан (Sass Jordan), известная по хитам "Make You a Believer" и "High Road Easy", умерла в 63 года.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление в Instagram .

Что известно о смерти Сасс Джордан

Трагическое известие родные артистки объявили в ее аккаунтах в соцсетях.

"2 октября 2026 года, в окружении любящей семьи, Сасс Джордан мирно отошла в вечность. Она навсегда останется в наших сердцах как неповторимая сила природы. Незаменимое существо, полное света и радости", - сообщили они.

Официальную причину смерти не сообщали.

Сасс Джордан (фото: instagram.com/sass.jordan)

Чем известна Сасс Джордан

Автор песен и актриса родилась в Бирмингеме, Великобритания, а росла в Монреале.

Свою музыкальную карьеру Сасс начала в конце 1980-х годов. В своем творчестве она сочетала элементы рока, блюза и соула, а среди других ее отличал хрипловатый тембр.

В 1989 году певица получила музыкальную премию Juno Award в категории "Самая перспективная вокалистка года". Позже она еще несколько раз была номинирована на это звание.

Среди самых известных песен рок-звезды - "Make You a Believer", "High Road Easy", "You Don't Have to Remind Me" и "So Hard".



Одной из самых успешных пластинок певицы стал вышедший в 1992 году альбом "Racine". В том же году Billboard назвал ее лучшей рок-исполнительницей среди женщин.

В начале 1990-х Сасс также гастролировала вместе с барабанщиком Тейлором Хокинсом еще до того, как он присоединился к рок-группе Foo Fighters.

Позже Хокинс вспоминал, что именно работа с Сасс помогла ему познакомиться с профессиональным рок-турне и жизнью музыканта в группе.