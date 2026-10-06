Умер легенда R&B Фредди Джексон: его романтические хиты знали миллионы

Американский певец Фредди Джексон, известный хитами "You Are My Lady" и "Rock Me Tonight", умер в 70 лет. О смерти музыканта его семья сообщила во вторник, 6 октября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление родных в Instagram .

Что известно о смерти Фредди Джексона

Родные музыканта сообщили, что его не стало 5 октября. Причину смерти они раскрывать не стали.

Близкие вспоминают его как доброго и щедрого человека, искренне любившего своих поклонников, семью, друзей и музыку.

"В течение десятилетий он дарил нам песни, которые стали саундтреком к нашим историям любви, нашим праздникам и нашим самым дорогим воспоминаниям. Этот дар будет жить вечно", - написали они в заявлении.



Биография и карьера Фредди Джексона

Фредерик Энтони Джексон родился 2 октября 1956 года в Нью-Йорке. С детства он занимался госпелом и пел в баптистской церкви White Rock Baptist Church в Гарлеме, где познакомился с музыкантом и будущим продюсером Полом Лоренсом.

В начале карьеры Джексон выступал в составе группы LJE (Laurence-Jones Ensemble), а затем стал вокалистом R&B-группы Mystic Merlin. После возвращения в Нью-Йорк он начал работать с Лоренсом в Hush Productions и был бэк-вокалистом певицы Мелбы Мур.

Большой прорыв в карьере Джексона произошел в 1985 году, когда он выпустил дебютный альбом "Rock Me Tonight". Заглавная песня в течение шести недель возглавляла R&B-черт Billboard. В тот же период еще одним хитом артиста стал трек "You Are My Lady".



В 1986 году певец выпустил второй альбом "Just Like the First Time". Его композиции "Tasty Love", "Have You Ever Loved Somebody" и "Jam Tonight" также возглавили R&B-черт.

В общей сложности Фредди выпустил более десятка студийных альбомов и получил статус одного из самых известных исполнителей R&B 1980-х годов.