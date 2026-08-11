Полякова удалила Threads и резко обратилась к хейтерам: "Каждый раз захожу и завожусь"

Украинская певица Оля Полякова призналась, что удалила со своего телефона приложение Threads.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью звезды Рамине Эсхакзай.

Почему певица удалила Threads

Артистка не скрывает, что главной причиной стал негатив, с которым она регулярно сталкивалась в соцсети.

"Я сегодня снесла у себя на телефоне Threads. Реально снесла, потому что это какая-то страшная клоака. Я каждый раз туда захожу и каждый раз завожусь", - заявила она.

По словам певицы, в определенный момент она спросила себя, зачем вообще продолжать читать контент, только портящий ей настроение.

"Я взяла, удалила - и все. И стало, ты знаешь, просто какое-то солнце", - призналась артистка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что она думает о хейте

На вопрос, не боится ли она таким образом потерять понимание того, что о нем думают люди, исполнительница категорически ответила.

По ее мнению, комментарии в Threads нельзя воспринимать как объективный срез общественного мнения.

Артистка отметила, что украинцы сегодня живут в чрезвычайно напряженных обстоятельствах из-за войны, мобилизации, коррупционных скандалов и других проблем, непосредственно влияющих на эмоциональное состояние общества.

У Instagram, по ее словам, ситуация другая, ведь наиболее агрессивных пользователей она просто блокирует.

В Threads люди и дальше могут писать о ней, однако читать эти сообщения певица больше не собирается.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Зачем оно мне нужно? Эти люди никогда не купят билет на мой концерт", - пояснила она.

Артистка добавила, что для нее значительно более важно мнение собственной аудитории - людей, которые следят за ее творчеством, ходят на концерты и могут как поддерживать ее, так и честно критиковать отдельные поступки.

"Те, кто купит, они подписаны, они пишут хорошие комментарии, они интересуются. Могут возмущаться какими-то моими поступками или защищать меня", - отметила певица.

А в отношении людей, которые не интересуются его творчеством, но регулярно оставляют негативные комментарии, артистка высказалась максимально резко: их мнение в своей жизни она больше не хочет знать.