Полякова видалила Threads і різко звернулася до хейтерів: "Кожен раз заходжу і заводжуся"

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що видалила зі свого телефону застосунок Threads.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю зірки Раміні Есхакзай.

Чому співачка видалила Threads

Артистка не приховує, що головною причиною став негатив, з яким вона регулярно стикалася у соцмережі.

"Я сьогодні знесла у себе на телефоні Threads. Реально знесла, бо це якась страшна клоака. Я кожен раз туди заходжу і кожен раз заводжуся", - заявила вона.

За словами співачки, у певний момент вона запитала себе, навіщо взагалі продовжувати читати контент, який лише псує їй настрій.

"Я взяла, видалила - і все. І стало, ти знаєш, просто якесь сонце", - зізналася артистка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Що вона думає про хейт

На запитання, чи не боїться вона таким чином втратити розуміння того, що про неї думають люди, виконавиця відповіла категорично.

На її переконання, коментарі у Threads не можна сприймати як об’єктивний зріз суспільної думки.

Артистка зазначила, що українці сьогодні живуть у надзвичайно напружених обставинах через війну, мобілізацію, корупційні скандали та інші проблеми, які безпосередньо впливають на емоційний стан суспільства.

В Instagram, за її словами, ситуація інша, адже найбільш агресивних користувачів вона просто блокує.

У Threads люди й надалі можуть писати про неї, однак читати ці дописи співачка більше не збирається.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Нащо воно мені треба? Ці люди ніколи не куплять квиток на мій концерт", - пояснила вона.

Артистка додала, що для неї значно важливіша думка власної аудиторії - людей, які стежать за її творчістю, ходять на концерти та можуть як підтримувати її, так і чесно критикувати окремі вчинки.

"Ті, які куплять, вони підписані, вони пишуть гарні коментарі, вони цікавляться. Можуть обурюватися якимись моїми вчинками або захищати мене", - зазначила співачка.

А щодо людей, які не цікавляться її творчістю, але регулярно залишають негативні коментарі, артистка висловилася максимально різко: їхню думку у своєму житті вона знати більше не хоче.