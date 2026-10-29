Полиция закрыла расследование смерти актрисы Гейден Панеттьер: что известно

Полиция города Гринвилл в штате Южная Каролина завершила расследование смерти американской актрисы Гайден Панеттьери, известной по сериалам "Герои" и "Нэшвилл". Правоохранители подтвердили, что смерть 36-летней артистки признали несчастным случаем.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Associated Press , решение было принято с учетом выводов судебно-медицинского эксперта и результатов следственных действий. Расследование официально завершено.

Когда умерла актриса

Панеттьери умерла 16 августа 2026 года. Ее обнаружили без сознания в квартире в Гринвилле, после чего медики пытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось.

В сентябре офис округа Гринвилл обнародовал результаты токсикологического исследования. Согласно им, причиной смерти стали токсические эффекты фентанила, 4-ANPP - соединения, связанного с производством фентанила, - а также алпразолама, метокарбамола и кветиапина.

Во время вскрытия признаков травм, которые могли бы привести к смерти актрисы, не обнаружили.

Ранее к выяснению обстоятельств смерти Панеттьери присоединилось также Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

В каких фильмах снялась

Гайден Панеттьери обрела популярность еще в детстве, а впоследствии стала известна благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также фильмах франшизы "Крик".

Актриса открыто рассказывала о борьбе с зависимостью и послеродовой депрессией. В мае 2026 года она выпустила мемуары This Is Me: A Reckoning.

В Панеттьере осталась дочь Кая, рожденная в 2014 году от ее бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко.