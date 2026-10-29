Поліція закрила розслідування смерті акторки Гейден Панеттьєр: що відомо

Поліція міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна завершила розслідування смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі, відомої за серіалами "Герої" та "Нешвілл". Правоохоронці підтвердили, що смерть 36-річної артистки визнали нещасним випадком.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Associated Press , рішення ухвалили з урахуванням висновків судово-медичного експерта та результатів слідчих дій. Розслідування офіційно завершено.

Коли померла акторка

Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. Її знайшли без свідомості у квартирі в Грінвіллі, після чого медики намагалися реанімувати акторку, однак врятувати її не вдалося.

У вересні офіс округу Грінвілл оприлюднив результати токсикологічного дослідження. Згідно з ними, причиною смерті стали токсичні ефекти фентанілу, 4-ANPP - сполуки, пов’язаної з виробництвом фентанілу, - а також алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну.

Під час розтину ознак травм, які могли б спричинити смерть акторки, не виявили.

Раніше до з’ясування обставин смерті Панеттьєрі долучилося також Управління боротьби з наркотиками США (DEA).

В яких фільмах знялась

Гайден Панеттьєрі здобула популярність ще в дитинстві, а згодом стала відомою завдяки ролям у серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також фільмах франшизи "Крик".

Акторка відкрито розповідала про боротьбу із залежністю та післяпологовою депресією. У травні 2026 року вона випустила мемуари This Is Me: A Reckoning.

У Панеттьєрі залишилася донька Кая, народжена у 2014 році від її колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка.