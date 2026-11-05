"Некоторые вещи себе запретил". Режиссер Комаровский рассказал, как рак кожи изменил его жизнь

Украинский кинопродюсер и режиссер Алексей Комаровский признался, что новость об онкологическом диагнозе поначалу стала для него шоком, однако впоследствии изменила его отношение ко времени и работе. Он также рассказал, планирует ли приостанавливать съемки и как себя чувствует сейчас.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина .

Как Комаровский узнал о раке кожи

По словам режиссера, пройти обследование его уговорила подруга. Новость о диагнозе стала неожиданностью, ведь в клинику он пришел в хорошем настроении, не подозревая о возможной проблеме.

"Меня просто заставила подруга. Как раз был свободный день, решил - уйду. В хорошем настроении. На самокате приехал по центру города. И в клинике мне прямо сказали", - вспомнил он.

В момент записи разговора Алексей отметил, что проходит повторную гистологию, которая должна уточнить форму и агрессивность заболевания. Окончательных выводов о диагнозе он озвучивать не стал.

Комаровский признался, что сначала новость сильно поразила его, но впоследствии он смог принять ситуацию и сосредоточиться на дальнейших действиях.

"Уже есть план действий, уже есть конкретные процессы, уже я себе определенные вещи запретил: ультрафиолет и загар. Я очень любил загорать, очень любил солнце. Это запретная штука для меня", - рассказал режиссер.

Алексей также отметил, что его особенно задело то, что рак обнаружили именно на лице. В то же время, он решил не скрывать диагноз, а рассказать о нем публично.

"Я вдохновился тем, что я могу просто людям лишний раз об этом рассказать, приведя на своем примере: сходите, проверьтесь. Я не могу это скрыть. И мне не надо с этим выдумывать что-то каждый раз людям", - поделился он.

Как болезнь изменила отношение к жизни

По словам Алексея, диагноз не влияет на его повседневную активность и работоспособность. Он продолжает работать, а пережитое даже придало ему вдохновение.

"Это же не та болезнь, которая у тебя отнимает силы на этой стадии, Боже упаси. Я энергичен. Она могла выбить меня морально, но я не дал убить и собрался. Я работаю, даже больше вдохновения! Я тебе скажу, что даже больше появилось ценности времени и больше заряда", - поделился он.

Продюсер добавил, что эта ситуация заставила его по-другому взглянуть на изменчивость жизни.

"Это такой магический пендель. Боже, какой это пендель. Невероятный", - описал свои ощущения он.

Алексей также сообщил, что в его семье уже были случаи онкологических заболеваний, но не стал раскрывать подробности. Родные, по его словам, спокойно отреагировали на новость и поддержали его.



Что известно о диагнозе Алексея Комаровского

Напомним, режиссер сообщил о раке кожи 18 октября в Instagram. Он написал, что расположен на лице, а врачи рекомендовали срочное хирургическое вмешательство.

"Из всех возможных мест он выбрал самое лицо. И самое коварное - его почти не видно. А он есть. И надо срочно оперировать", - написал тогда продюсер.

22 октября Комаровский сообщил, что перенес уже третью операцию.