"Певні речі собі заборонив". Олексій Комаровський розповів, як рак шкіри змінив його життя

Український кінопродюсер і режисер Олексій Комаровський зізнався, що новина про онкологічний діагноз спочатку стала для нього шоком, однак згодом змінила його ставлення до часу та роботи. Він також розповів, чи планує призупиняти знімання та як почувається зараз.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна .

Як Комаровський дізнався про рак шкіри

За словами режисера, пройти обстеження його вмовила подруга. Новина про діаогноз стала несподіванкою, адже до клініки він прийшов у гарному настрої, не підозрюючи про можливу проблему.

"Мене просто змусила подруга. Якраз був вільний день, вирішив - піду. У хорошому настрої. На самокаті приїхав по центру міста. І в клініці мені прям сказали", - пригадав він.

На момент запису розмови Олексій зазначив, що проходить повторну гістологію, яка має уточнити форму та агресивність захворювання. Остаточних висновків щодо діагнозу він озвучувати не став.

Комаровський зізнався, що спочатку новина сильно його вразила, але згодом він зміг прийняти ситуацію та зосередитися на подальших діях.

"Вже є план дій, вже є конкретні процеси, вже я собі певні речі заборонив: ультрафіолет і засмага. Я дуже любив засмагати, дуже любив сонце. Це заборонена штука для мене", - розповів режисер.

Олексій також зазначив, що його особливо зачепило те, що рак виявили саме на обличчі. Водночас він вирішив не приховувати діагноз, а розповісти про нього публічно.

"Я надихнувся тим, що я можу просто людям зайвий раз про це розказати, навівши на своєму прикладі: сходіть, перевіртеся. Я не можу це сховати. І мені не треба з цим видумувати щось кожен раз людям", - поділився він.

Як хвороба змінила ставлення до життя

За словами Олексія, наразі діагноз не впливає на його повсякденну активність і працездатність. Він продовжує працювати, а пережите навіть додало йому натхнення.

"Це ж не та хвороба, яка у тебе забирає сили на цій стадії, Боже збав. Я енергійний. Вона могла вибити мене морально, але я не дав вбити і зібрався. Я працюю, навіть більше натхнення! Я тобі скажу, що навіть більше з'явилося цінності часу та більше заряду", - поділився він.

Продюсер додав, що ця ситуація змусила його по-іншому подивитися на мінливість життя.

"Це такий магічний пендель. Боже, який це пендель. Неймовірний", - описав свої відчуття він.

Олексій також повідомив, що в його родині вже були випадки онкологічних захворювань, але не став розкривати подробиць. Рідні, за його словами, відреагували на новину спокійно та підтримали його.



Що відомо про діагноз Олексія Комаровського

Нагадаємо, режисер повідомив про рак шкіри 18 жовтня в Instagram. Він написав, що він розташований на обличчі, а лікарі рекомендували термінове хірургічне втручання.

"З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше - його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати", - написав тоді продюсер.

22 жовтня Комаровський повідомив, що переніс уже третю операцію.