Бизнесвумен рассказала, что в сети существует более 100 тысяч сексуализированных дипфейков с ее изображением.
Американский бизнесвумен и медийная личность Пэрис Хилтон вместе с конгрессвуменом Александрия Окасио-Кортес выступила возле Капитолия в Вашингтоне. Они призвали Палату представителей США принять законопроект DEFIANCE Act, который должен усилить защиту людей от сексуальных изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта без их согласия.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на CBS News, к Хилтону и Окасио-Кортесу также присоединились конгрессвумен от Республиканской партии Лорел Ли и люди, пострадавшие от распространения интимных дипфейков.
Для Пэрис Хилтон эта тема имеет личное значение. Когда ей было 19 лет, в сеть попало интимное видео с ее участием, обнародованное без согласия.
По словам знаменитости, в интернете существует более 100 тысяч сексуализированных дипфейков с ее изображением.
"Если такое может произойти с человеком, имеющим мои ресурсы и возможности, представьте, насколько беззащитной может чувствовать себя юная девушка, которая сталкивается с этим наедине", - подчеркнула Хилтон.
Законопроект DEFIANCE Act предусматривает, что пострадавшие смогут подавать в суд на людей, которые создают или распространяют сексуальные изображения с помощью ИИ без разрешения изображенных на них лиц.
Также документ позволит потребовать компенсацию. Для подачи иска предлагают установить 10-летний срок, начинающийся с момента выявления нарушения или достижения совершеннолетия.
Александрия Окасио-Кортес отметила, что речь идет о форме цифрового сексуального насилия, а пострадавшие должны иметь возможность привлечь виновных к ответственности.
Пэрис Хилтон обратилась непосредственно к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим представителям руководства Конгресса с призывом не откладывать рассмотрение документа.
Она подчеркнула, что без принятия закона до завершения текущей сессии законодательный процесс придется начать заново.