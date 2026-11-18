Американский бизнесвумен и медийная личность Пэрис Хилтон вместе с конгрессвуменом Александрия Окасио-Кортес выступила возле Капитолия в Вашингтоне. Они призвали Палату представителей США принять законопроект DEFIANCE Act, который должен усилить защиту людей от сексуальных изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта без их согласия.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на CBS News , к Хилтону и Окасио-Кортесу также присоединились конгрессвумен от Республиканской партии Лорел Ли и люди, пострадавшие от распространения интимных дипфейков.

Тема имеет особенное значение для звезды

Для Пэрис Хилтон эта тема имеет личное значение. Когда ей было 19 лет, в сеть попало интимное видео с ее участием, обнародованное без согласия.

По словам знаменитости, в интернете существует более 100 тысяч сексуализированных дипфейков с ее изображением.

"Если такое может произойти с человеком, имеющим мои ресурсы и возможности, представьте, насколько беззащитной может чувствовать себя юная девушка, которая сталкивается с этим наедине", - подчеркнула Хилтон.

Пэрис Хилтон (фото: Getty Images)

Пэрис Хилтон (фото: Getty Images)

Что известно о законопроекте

Законопроект DEFIANCE Act предусматривает, что пострадавшие смогут подавать в суд на людей, которые создают или распространяют сексуальные изображения с помощью ИИ без разрешения изображенных на них лиц.

Также документ позволит потребовать компенсацию. Для подачи иска предлагают установить 10-летний срок, начинающийся с момента выявления нарушения или достижения совершеннолетия.

Александрия Окасио-Кортес отметила, что речь идет о форме цифрового сексуального насилия, а пострадавшие должны иметь возможность привлечь виновных к ответственности.

Пэрис Хилтон обратилась непосредственно к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим представителям руководства Конгресса с призывом не откладывать рассмотрение документа.

Она подчеркнула, что без принятия закона до завершения текущей сессии законодательный процесс придется начать заново.